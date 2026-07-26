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Bursaspor ile Shakhtar yenişemedi

Bursaspor, hazırlık maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile 0-0 berabere kaldı. Kapalı gişe oynanan karşılaşmayı 36 bin 740 futbolsever takip etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 22:13
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bursaspor ile Shakhtar yenişemedi
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile 0-0 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda kapalı gişe oynanan mücadeleyi 36 bin 740 taraftar izledi.

GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk yarısında dengeli bir oyun sergileyen iki takım, soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

İkinci yarıda zaman zaman tehlikeli pozisyonlar üretilse de skor değişmedi ve mücadele 0-0 sona erdi.

Maçın ardından taraftarlar, her iki takımın futbolcularını da alkışladı.

ARDA TURAN'A YOĞUN İLGİ

Karşılaşma öncesinde Bursasporlu taraftarlar, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ı tezahüratlarla tribünlere çağırdı.

Taraftarların çağrısına karşılık veren Arda Turan, tribünleri dolaşarak futbolseverleri selamladı.

Bursaspor Teksas Taraftar Grubu Lideri Selim Kurtulan da Arda Turan'a çiçek takdim etti.

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