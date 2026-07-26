Bursaspor ile Shakhtar yenişemedi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile 0-0 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda kapalı gişe oynanan mücadeleyi 36 bin 740 taraftar izledi.
GOL SESİ ÇIKMADI
Karşılaşmanın ilk yarısında dengeli bir oyun sergileyen iki takım, soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
İkinci yarıda zaman zaman tehlikeli pozisyonlar üretilse de skor değişmedi ve mücadele 0-0 sona erdi.
Maçın ardından taraftarlar, her iki takımın futbolcularını da alkışladı.
ARDA TURAN'A YOĞUN İLGİ
Karşılaşma öncesinde Bursasporlu taraftarlar, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ı tezahüratlarla tribünlere çağırdı.
Taraftarların çağrısına karşılık veren Arda Turan, tribünleri dolaşarak futbolseverleri selamladı.
Bursaspor Teksas Taraftar Grubu Lideri Selim Kurtulan da Arda Turan'a çiçek takdim etti.
GOL SESİ ÇIKMADI
Karşılaşmanın ilk yarısında dengeli bir oyun sergileyen iki takım, soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
İkinci yarıda zaman zaman tehlikeli pozisyonlar üretilse de skor değişmedi ve mücadele 0-0 sona erdi.
Maçın ardından taraftarlar, her iki takımın futbolcularını da alkışladı.
ARDA TURAN'A YOĞUN İLGİ
Karşılaşma öncesinde Bursasporlu taraftarlar, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ı tezahüratlarla tribünlere çağırdı.
Taraftarların çağrısına karşılık veren Arda Turan, tribünleri dolaşarak futbolseverleri selamladı.
Bursaspor Teksas Taraftar Grubu Lideri Selim Kurtulan da Arda Turan'a çiçek takdim etti.