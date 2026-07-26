Milli kanoculardan Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya

Türkiye, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Durgunsu Kano Sprint Şampiyonası'nı toplam 4 madalyayla tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Szeged kentindeki organizasyonda 38 ülkeden 759 sporcu mücadele etti.
RESUL AYDIN'DAN TARİHÎ GÜMÜŞ
Milli sporcu Resul Aydın, C1 23 yaş altı erkekler 500 metre finalinde gümüş madalyanın sahibi oldu.
Resul Aydın, bu derecesiyle Türkiye kano tarihinde söz konusu kategoride Avrupa şampiyonalarında gümüş madalya kazanan ilk sporcu oldu.
RAHMİ KAAN'DAN ÜÇ BRONZ
Rahmi Kaan Karahan ise şampiyonada üç farklı kategoride bronz madalya elde etti.
Milli sporcu, K1 genç erkekler 1000, 500 ve 200 metre yarışlarını üçüncü sırada tamamlayarak üç kez kürsüye çıktı.
Türkiye, organizasyonu bir gümüş ve üç bronz olmak üzere toplam 4 madalyayla noktaladı.
RESUL AYDIN'DAN TARİHÎ GÜMÜŞ
Milli sporcu Resul Aydın, C1 23 yaş altı erkekler 500 metre finalinde gümüş madalyanın sahibi oldu.
Resul Aydın, bu derecesiyle Türkiye kano tarihinde söz konusu kategoride Avrupa şampiyonalarında gümüş madalya kazanan ilk sporcu oldu.
RAHMİ KAAN'DAN ÜÇ BRONZ
Rahmi Kaan Karahan ise şampiyonada üç farklı kategoride bronz madalya elde etti.
Milli sporcu, K1 genç erkekler 1000, 500 ve 200 metre yarışlarını üçüncü sırada tamamlayarak üç kez kürsüye çıktı.
Türkiye, organizasyonu bir gümüş ve üç bronz olmak üzere toplam 4 madalyayla noktaladı.