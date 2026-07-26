Slavko Vincic'ten hakemliğe veda!

Son olarak 2026 Dünya Kupası finalindeki İspanya - Arjantin maçını yöneten Slavko Vincic'ten sürpriz bir karar geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 46 yaşındaki Sloven hakem Vincic, hakemlik kariyerine nokta koydu.
Vincic, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi de yönetmişti.
SLAVKO VINCIC KİMDİR?
Slavko Vincic (d. 25 Kasım 1979), Sloven futbol hakemidir. 2010'dan bu yana FIFA'nın uluslararası hakem listesinde yer aldı. Vincic, Damir Skomina'nın ekibinde ek asistan hakem olarak 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yaptı. Ayrıca Vincic, Wembley Stadyumu'nda oynanan 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetti.
Temmuz 2021 itibarıyla, Porto ile Chelsea arasındaki 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ve Arsenal ile Villarreal arasındaki 2020-21 UEFA Avrupa Ligi yarı finali dahil olmak üzere 12 Şampiyonlar Ligi ve 19 Avrupa Ligi karşılaşmasında görev yaptı. Aynı zamanda Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanan 2022 UEFA Avrupa Ligi finalinin de hakemiydi.
Vincic, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda iki grup aşaması maçında (İspanya-İsveç ve İsviçre-Türkiye) ve İtalya ile Belçika arasındaki çeyrek final karşılaşmasında görev yaptı.
1 Haziran 2024'te Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni yönetti.
24 Şubat 2025 tarihinde Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetti.
19 Temmuz 2026 tarihinde 2026 FIFA Dünya Kupası finalini yönetti.
Vincic, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray - Fenerbahçe derbisi de yönetmişti.
SLAVKO VINCIC KİMDİR?
Slavko Vincic (d. 25 Kasım 1979), Sloven futbol hakemidir. 2010'dan bu yana FIFA'nın uluslararası hakem listesinde yer aldı. Vincic, Damir Skomina'nın ekibinde ek asistan hakem olarak 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yaptı. Ayrıca Vincic, Wembley Stadyumu'nda oynanan 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetti.
Temmuz 2021 itibarıyla, Porto ile Chelsea arasındaki 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ve Arsenal ile Villarreal arasındaki 2020-21 UEFA Avrupa Ligi yarı finali dahil olmak üzere 12 Şampiyonlar Ligi ve 19 Avrupa Ligi karşılaşmasında görev yaptı. Aynı zamanda Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanan 2022 UEFA Avrupa Ligi finalinin de hakemiydi.
Vincic, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda iki grup aşaması maçında (İspanya-İsveç ve İsviçre-Türkiye) ve İtalya ile Belçika arasındaki çeyrek final karşılaşmasında görev yaptı.
1 Haziran 2024'te Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni yönetti.
24 Şubat 2025 tarihinde Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetti.
19 Temmuz 2026 tarihinde 2026 FIFA Dünya Kupası finalini yönetti.