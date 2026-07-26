Arsenal'den Vinicius Junior'a rekor teklif!

Arsenal, Real Madrid'den Vinicius Junior için mali anlamda fedakarlıktan çekinmeyecek.
REKOR TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Telegraph'ta yer alan habere göre, İngiliz temsilcisi, Vinicius Junior için haftalık 400 bin pounddan fazla bir teklif yapmayı planlıyor. (Yıllık 20 milyon pound, 23 milyon euro) Vinicius Junior, Arsenal'e transfer olması ve bu bedeli alması durumunda, İngiliz ekibinin tarihindeki en yüksek kontratı alacak.
REAL'DE DURUMU BELİRSİZ
26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, Real Madrid ile sözleşme uzatma durumu ise belirsizliğini koruyor. Real Madrid'e geri dönen teknik direktör Jose Mourinho, Brezilyalı futbolcuyu kaybetmek istemiyor.
SEZON PERFORMANSI
Real Madrid'de geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan Vinicius Junior, 22 gol attı ve 14 asist yaptı.
REKOR TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Telegraph'ta yer alan habere göre, İngiliz temsilcisi, Vinicius Junior için haftalık 400 bin pounddan fazla bir teklif yapmayı planlıyor. (Yıllık 20 milyon pound, 23 milyon euro) Vinicius Junior, Arsenal'e transfer olması ve bu bedeli alması durumunda, İngiliz ekibinin tarihindeki en yüksek kontratı alacak.
REAL'DE DURUMU BELİRSİZ
26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, Real Madrid ile sözleşme uzatma durumu ise belirsizliğini koruyor. Real Madrid'e geri dönen teknik direktör Jose Mourinho, Brezilyalı futbolcuyu kaybetmek istemiyor.
SEZON PERFORMANSI
Real Madrid'de geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan Vinicius Junior, 22 gol attı ve 14 asist yaptı.