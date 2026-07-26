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Lausanne-Grasshopper
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Granada-Real Betis
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Standard Liege-Juventus
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Blackburn Rovers-Strasbourg
2-0
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Celta Vigo-Sporting Gijon
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Real Valladolid-Getafe
0-0
25 Temmuz
Eibar-Athletic Bilbao
2-2
25 Temmuz
Marsilya-Nice
0-3
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PSV Eindhoven-Villarreal
1-3
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Rennes-Club Brugge
2-1
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Konyaspor-Hull City
0-3
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Wolves-Real Sociedad
1-2
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Hoffenheim-Greuther Fürth
4-1
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Celtic-AC Milan
2-2
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Servette-Basel
0-1
25 Temmuz
Hamburger SV-FC Heidenheim
3-1
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Fortuna Düsseldorf-B. Dortmund
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Werder Bremen-Bochum
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RB Leipzig-Ingolstadt
1-0
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Girona-Alaves
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FK Haugesund-Bryne
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Dinamo Moscow-Samara
0-0
25 Temmuz
FC Luzern-Thun
1-3
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Leeds United-Wrexham
2-3

Arsenal'den Vinicius Junior'a rekor teklif!

Arsenal, Vinicius Junior için haftalık 400 bin pounddan fazla bir bedeli ödemeyi göze aldı. Vinicius, Arsenal'e transfer olması ve haftalık bu bedeli kazanması durumunda, kulüp tarihinin en fazla kazanan futbolcusu olacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Temmuz 2026 22:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal'den Vinicius Junior'a rekor teklif!
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Arsenal, Real Madrid'den Vinicius Junior için mali anlamda fedakarlıktan çekinmeyecek.

REKOR TEKLİF Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Telegraph'ta yer alan habere göre, İngiliz temsilcisi, Vinicius Junior için haftalık 400 bin pounddan fazla bir teklif yapmayı planlıyor. (Yıllık 20 milyon pound, 23 milyon euro) Vinicius Junior, Arsenal'e transfer olması ve bu bedeli alması durumunda, İngiliz ekibinin tarihindeki en yüksek kontratı alacak.

REAL'DE DURUMU BELİRSİZ

26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, Real Madrid ile sözleşme uzatma durumu ise belirsizliğini koruyor. Real Madrid'e geri dönen teknik direktör Jose Mourinho, Brezilyalı futbolcuyu kaybetmek istemiyor.

SEZON PERFORMANSI

Real Madrid'de geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan Vinicius Junior, 22 gol attı ve 14 asist yaptı.

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