Marsilya'da Garcia'dan Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek organizasyona 3 puanla başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Karşılaşmanın ardından Marsilya forması giyen Ulisses Garcia, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.





"DOĞRU KELİMELERİ BULMAK ZOR"

Garcia, maçın ardından yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirerek, "90 dakikanın ardından doğru kelimeleri bulmak zor. İlk yarıya iyi başladık. İkinci yarıda onlar ileriye doğru baskı yaptı ve geçişlerde biraz açık verdik, ama onlar da çok etkiliydi." ifadelerini kullandı.





"İKİNCİ YARI BİZİM İÇİN ÇOK ZORDU"

İkinci yarıda oyunun kontrolünü Beşiktaş'ın ele geçirdiğini belirten Garcia, "İkinci yarı zordu; hızlıca gol attılar. İkinci yarı bizim için çok zordu. Deplasmanda Beşiktaş'a karşı zor olacağını biliyorduk." dedi.





"HER ŞEYİMİZİ VERMELİYİZ"

Marsilya'nın zorlu bir dönemden geçtiğini söyleyen Garcia, sözlerini şöyle tamamladı:





"Zor bir dönemden geçtiğimizin farkındayız. Gelecek maç için her şeyimizi vermeli ve ardından ara dönemde çok çalışmalıyız."



