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Beşiktaş'tan Dolmabahçe'de 7'de 7

Beşiktaş, Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek bu sezon Dolmabahçe'de oynadığı 7. maçından da galibiyetle ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 01:36 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2026 01:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Dolmabahçe'de 7'de 7
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle birlikte iç sahadaki etkileyici performansını da sürdürdü.

DOLMABAHÇE'DE 7'DE 7

Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 7 maçı da kazandı.

Avrupa kupalarında Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2) ve Erzurumspor FK'yi (3-0) mağlup etti.

"Dolmabahçe"de yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 19 gol atarken, 3 gole engel olamadı.

Öte yandan Beşiktaş, ligde Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK karşılaşmalarının ardından Avrupa'da Olimpik Marsilya'yı da mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

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