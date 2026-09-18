Beşiktaş'tan Dolmabahçe'de 7'de 7

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle birlikte iç sahadaki etkileyici performansını da sürdürdü.
DOLMABAHÇE'DE 7'DE 7
Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 7 maçı da kazandı.
Avrupa kupalarında Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2) ve Erzurumspor FK'yi (3-0) mağlup etti.
"Dolmabahçe"de yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 19 gol atarken, 3 gole engel olamadı.
Öte yandan Beşiktaş, ligde Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK karşılaşmalarının ardından Avrupa'da Olimpik Marsilya'yı da mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı.
DOLMABAHÇE'DE 7'DE 7
Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 7 maçı da kazandı.
Avrupa kupalarında Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris (3-0) ve Olimpik Marsilya'yı (4-1) yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2) ve Erzurumspor FK'yi (3-0) mağlup etti.
"Dolmabahçe"de yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 19 gol atarken, 3 gole engel olamadı.
Öte yandan Beşiktaş, ligde Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK karşılaşmalarının ardından Avrupa'da Olimpik Marsilya'yı da mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini aldı.