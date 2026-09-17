Galatasaray'da devre arasında iki veda birden!

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi kadro planlamasıyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nevzat Dindar'ın aktardığı bilgiye göre, sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan ile Kaan Ayhan'ın devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.
İki deneyimli futbolcunun bu sezon aldığı süreler ise dikkat çekici seviyede düşük kaldı.
İLKAY GÜNDOĞAN SADECE 11 DAKİKA OYNADI
İlkay Gündoğan, Galatasaray formasıyla bu sezon 2 resmi karşılaşmada toplam 11 dakika süre alabildi.
Tecrübeli orta saha, Çorum FK karşılaşmasının 84. dakikasında oyuna dahil oldu ve 6 dakika sahada kaldı.
İlkay, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting karşılaşmasında ise 85. dakikada oyuna girdi ve 5 dakika görev yaptı.
Böylece İlkay Gündoğan'ın bu sezon Galatasaray formasıyla sahada kaldığı toplam süre 11 dakika oldu.
KAAN AYHAN'A 1 DAKİKA
Kaan Ayhan ise bu sezon yalnızca Çorum FK karşılaşmasında forma şansı buldu. Mücadelenin 89. dakikasında oyuna dahil olan Kaan Ayhan, sahada sadece 1 dakika kaldı.
İki deneyimli futbolcunun bu sezon aldığı süreler ise dikkat çekici seviyede düşük kaldı.
İLKAY GÜNDOĞAN SADECE 11 DAKİKA OYNADI
İlkay Gündoğan, Galatasaray formasıyla bu sezon 2 resmi karşılaşmada toplam 11 dakika süre alabildi.
Tecrübeli orta saha, Çorum FK karşılaşmasının 84. dakikasında oyuna dahil oldu ve 6 dakika sahada kaldı.
İlkay, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting karşılaşmasında ise 85. dakikada oyuna girdi ve 5 dakika görev yaptı.
Böylece İlkay Gündoğan'ın bu sezon Galatasaray formasıyla sahada kaldığı toplam süre 11 dakika oldu.
KAAN AYHAN'A 1 DAKİKA
Kaan Ayhan ise bu sezon yalnızca Çorum FK karşılaşmasında forma şansı buldu. Mücadelenin 89. dakikasında oyuna dahil olan Kaan Ayhan, sahada sadece 1 dakika kaldı.