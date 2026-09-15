Haber Tarihi: 15 Eylül 2026 15:59 - Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2026 15:59

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 15 Eylül 2026

Bugün (15 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 15 Eylül maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 15 Eylül 2026
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15 Eylül Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 15 Eylül Salı günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

15 Eylül Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 15 Eylül maç takvimi

15 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI

Ziraat Türkiye Kupası

17.00 1923 Afyonspor - Ürgüpspor

20.00 Altay - Söke 1970 Spor

La Liga


20.00 | Rayo Vallecano - Espanyol

21.00 | Alaves - Valencia

22.30 | Elche - Real Madrid

İngiltere Lig Kupası

21.30 | Peterborough - Barnsley

21.45 | West Ham - Fulham

22.00 | Ipswich Town - Arsenal

22.00 | Liverpool - Tottenham

22.00 | Reading - Brentford

Hollanda Eredivisie

21.00 | Ajax - Willem II

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