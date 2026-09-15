Fenerbahçe'de yönetime büyük tepki!

SPORX: Fenerbahçeli taraftarlar, ligdeki Gaziantep FK beraberliğinin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte yönetime de büyük tepki gösterdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli futbolseverler, özellikle kadro planlaması nedeniyle yönetime tepkide bulundu.
CİHAN KAMER'İN SÖZLERİ
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, 1 Eylül'deki sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarların transfer beklediği o dönemde konuşan Kamer, "Transferi kapattık." dedi ve bu açıklama taraftarlar arasında gündem oldu.
Cihan Kamer, o toplantıda "Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır. YouTuber arkadaşlarımız yeni yeni hikayeler yazmasın. Bitti, kapandı. Alınacaksa 1 tane genç 23 yaş altı alınacak. Onunla ilgili toto başlamıştır. YouTuberlar şimdi onlarca alakasız futbolcuyu izlersiniz. Yerli yabancı transfer sezonumuz bizim açımızdan kapanmıştır." sözlerini sarf etti.
FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI VE KAYIPLARI!
Fenerbahçe, Cihan Kamer'in o toplantıdaki sözlerinin ardından ligde sahasında Beşiktaş'ı ağırladı ve ezeli rakibine 2-1'lik skorla kaybetti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ROMA!
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin ardından ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı-lacivertlilerde orta sahada Matteo Guendouzi'nin cezası nedeniyle Bartuğ Elmaz oyuna dahil oldu. Bartuğ Elmaz'ın sakatlık yaşaması sonrası ise oyuna Levent Mercan dahil oldu. Fenerbahçe'de sol bek olarak kadroda yer alan Levent'in (Kariyerinde daha önce orta saha oynamış olsa da) oyuna dahil olması dikkat çekti.
GAZİANTEP İLE BERABERLİK
Roma maçı sonrası İsmail Kartal'ın istifa ve geri dönüş sürecini yaşayan Fenerbahçe, ligde ise Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
Fenerbahçe'de bu maçta yapılan değişiklikler de dikkat çekti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın gole ihtiyaç duyulduğu anda sağ bek Nelson Semedo ve orta saha Bartuğ Elmaz değişiklikleri dikkat çekti. Fenerbahçe'de hücumdaki alternatiflerden biri olan Dorgeles Nene ise Gaziantep FK maçını kulübede tamamladı.
BİR YORUM: UĞUR MELEKE
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşta değerlendirmelerde bulunan Uğur Meleke, "Kadro mühendisliği yanlış, Talisca kalsaydı bile yanlıştı. Marco Asensio dışında elinde yaratıcı oyuncu yok! Birkaç tane daha yaratıcı 8 numara olsa daha iyi olmaz mıydı? Talisca kalsaydı ikinci santrfordu. Hazirandan beri kadro mühendisliği yanlış yapılmış! Asensio olsa bile yine bir 8 numara daha lazım! Süper Lig'de zaten bir tane 6 numara yeter. Roma maçında hepsini oynat ama Gaziantep FK maçında olmaz!" sözlerini sarf etti.
TARAFTARLARDAN TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar da beraberlik ile birlikte kadro planlamasıyla nedeniyle de Gaziantep FK maçının ardından yönetime tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, mutlak şampiyonluk parolasıyla başlanan sezonda kadro planlamasında büyük hata yapıldığını dile getirdi.
TARTIŞMA YARATAN İKİ KARAR!
Fenerbahçe'de özellikle teknik direktör İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi eleme maçları sırasında, "Kalacak." dediği Fred'in ayrılması ve sezona çok formda başlayan Anderson Talisca'nın vedası yönetime karşı olan tepkileri daha da yükseltti.
CİHAN KAMER'İN SÖZLERİ
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, 1 Eylül'deki sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli taraftarların transfer beklediği o dönemde konuşan Kamer, "Transferi kapattık." dedi ve bu açıklama taraftarlar arasında gündem oldu.
Cihan Kamer, o toplantıda "Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır. YouTuber arkadaşlarımız yeni yeni hikayeler yazmasın. Bitti, kapandı. Alınacaksa 1 tane genç 23 yaş altı alınacak. Onunla ilgili toto başlamıştır. YouTuberlar şimdi onlarca alakasız futbolcuyu izlersiniz. Yerli yabancı transfer sezonumuz bizim açımızdan kapanmıştır." sözlerini sarf etti.
FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI VE KAYIPLARI!
Fenerbahçe, Cihan Kamer'in o toplantıdaki sözlerinin ardından ligde sahasında Beşiktaş'ı ağırladı ve ezeli rakibine 2-1'lik skorla kaybetti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ROMA!
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin ardından ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı-lacivertlilerde orta sahada Matteo Guendouzi'nin cezası nedeniyle Bartuğ Elmaz oyuna dahil oldu. Bartuğ Elmaz'ın sakatlık yaşaması sonrası ise oyuna Levent Mercan dahil oldu. Fenerbahçe'de sol bek olarak kadroda yer alan Levent'in (Kariyerinde daha önce orta saha oynamış olsa da) oyuna dahil olması dikkat çekti.
GAZİANTEP İLE BERABERLİK
Roma maçı sonrası İsmail Kartal'ın istifa ve geri dönüş sürecini yaşayan Fenerbahçe, ligde ise Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
Fenerbahçe'de bu maçta yapılan değişiklikler de dikkat çekti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın gole ihtiyaç duyulduğu anda sağ bek Nelson Semedo ve orta saha Bartuğ Elmaz değişiklikleri dikkat çekti. Fenerbahçe'de hücumdaki alternatiflerden biri olan Dorgeles Nene ise Gaziantep FK maçını kulübede tamamladı.
BİR YORUM: UĞUR MELEKE
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşta değerlendirmelerde bulunan Uğur Meleke, "Kadro mühendisliği yanlış, Talisca kalsaydı bile yanlıştı. Marco Asensio dışında elinde yaratıcı oyuncu yok! Birkaç tane daha yaratıcı 8 numara olsa daha iyi olmaz mıydı? Talisca kalsaydı ikinci santrfordu. Hazirandan beri kadro mühendisliği yanlış yapılmış! Asensio olsa bile yine bir 8 numara daha lazım! Süper Lig'de zaten bir tane 6 numara yeter. Roma maçında hepsini oynat ama Gaziantep FK maçında olmaz!" sözlerini sarf etti.
TARAFTARLARDAN TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar da beraberlik ile birlikte kadro planlamasıyla nedeniyle de Gaziantep FK maçının ardından yönetime tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, mutlak şampiyonluk parolasıyla başlanan sezonda kadro planlamasında büyük hata yapıldığını dile getirdi.
TARTIŞMA YARATAN İKİ KARAR!
Fenerbahçe'de özellikle teknik direktör İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi eleme maçları sırasında, "Kalacak." dediği Fred'in ayrılması ve sezona çok formda başlayan Anderson Talisca'nın vedası yönetime karşı olan tepkileri daha da yükseltti.