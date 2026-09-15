Galatasaray'dan zemin için hamle

Galatasaray'da RAMS Park'ın eleştiri toplayan zemininin iyileştirilmesi için çalışma başlatıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bozulan zeminin kaldırılarak yenilenmesi konusunda harekete geçilirken, milli aranın bu çalışma için önemli bir fırsat olarak değerlendirildiği belirtildi.
Henüz sezon başı olmasına rağmen zeminde meydana gelen bozulmanın araştırıldığı da ifade edildi.
Henüz sezon başı olmasına rağmen zeminde meydana gelen bozulmanın araştırıldığı da ifade edildi.