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Galatasaray'dan zemin için hamle

Galatasaray, milli arada RAMS Park'ın zeminini düzeltmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 15 Eylül 2026 09:26
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan zemin için hamle
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Galatasaray'da RAMS Park'ın eleştiri toplayan zemininin iyileştirilmesi için çalışma başlatıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bozulan zeminin kaldırılarak yenilenmesi konusunda harekete geçilirken, milli aranın bu çalışma için önemli bir fırsat olarak değerlendirildiği belirtildi.

Henüz sezon başı olmasına rağmen zeminde meydana gelen bozulmanın araştırıldığı da ifade edildi.



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