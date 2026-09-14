Bartuğ Elmaz: 'Bu maçı kazanmalıydık'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.
Sarı-lacivertli takımın oyuncularından Bartuğ Elmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BU MAÇI KAZANMALIYDIK"
Bartuğ Elmaz, karşılaşmayı kazanmak zorunda olduklarını belirterek,"Söylenecek fazla bir şey yok. Bu maçı kazanmalıydık. Fırsatlar bulduk ama atamadık. Hatalarımızdan ders çıkarıp Eyüpspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli takımın oyuncularından Bartuğ Elmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BU MAÇI KAZANMALIYDIK"
Bartuğ Elmaz, karşılaşmayı kazanmak zorunda olduklarını belirterek,"Söylenecek fazla bir şey yok. Bu maçı kazanmalıydık. Fırsatlar bulduk ama atamadık. Hatalarımızdan ders çıkarıp Eyüpspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.