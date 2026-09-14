14 Eylül
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-0
14 Eylül
Kayserispor-İstanbulspor
4-0
14 Eylül
Leeds United-Newcastle
3-056'
14 Eylül
Villarreal-Real Betis
1-254'
14 Eylül
Como-Parma
2-1
14 Eylül
Torino-Roma
0-2
14 Eylül
Inter-Udinese
4-270'

Bartuğ Elmaz: "Bu maçı kazanmalıydık"

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Bartuğ Elmaz, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

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calendar 14 Eylül 2026 22:20
Fotoğraf: X.com
Bartuğ Elmaz: 'Bu maçı kazanmalıydık'
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Sarı-lacivertli takımın oyuncularından Bartuğ Elmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "BU MAÇI KAZANMALIYDIK"

Bartuğ Elmaz, karşılaşmayı kazanmak zorunda olduklarını belirterek,"Söylenecek fazla bir şey yok. Bu maçı kazanmalıydık. Fırsatlar bulduk ama atamadık. Hatalarımızdan ders çıkarıp Eyüpspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

 

 

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