14 Eylül
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-0
14 Eylül
Kayserispor-İstanbulspor
4-0
14 Eylül
Leeds United-Newcastle
3-056'
14 Eylül
Villarreal-Real Betis
1-254'
14 Eylül
Como-Parma
2-1
14 Eylül
Torino-Roma
0-2
14 Eylül
Inter-Udinese
4-270'

Mason Greenwood: "Ligde kötü durumda değiliz"

Fenerbahçe forması giyen Mason Greenwood, Gaziantep FK maçının ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 22:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mason Greenwood: 'Ligde kötü durumda değiliz'
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Fenerbahçe forması giyen Mason Greenwood, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Greenwood, "Çok fazla şans yarattık ama golü atamadığımız için kazanamadık." dedi.

Sözlerine devam eden Mason Greenwood, "Bu maçı 3-0 ve ya 4-0 kazanabilirdik ama bir sonraki maç bunların gol olacağını düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

İngiliz futbolcu, "Sonuçlarla alakalı bir şey bu... Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig ile alakalı konuşacak olursak, ligde çok kötü olduğumuzu söyleyemem. Şanslar yarattık ama gol olmadı. Şanslar yaratmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

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