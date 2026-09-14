Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Myenty Abena, takım olarak iyi bir performans ortaya koyduklarını belirtti.
"TAKIM OYUNU OYNADIK"
Abena, "Bu akşam takım olarak kolektif bir şekilde iyi oynadık, takım oyunu oynadık. Kimse bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalışmadı. Takım olarak iyi oynadık. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Hocalarımız da bizi çok iyi hazırlamıştı. Maç iki tarafa da gidebilirdi ama bugün çok iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"TAKIM OYUNU OYNADIK"
Abena, "Bu akşam takım olarak kolektif bir şekilde iyi oynadık, takım oyunu oynadık. Kimse bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalışmadı. Takım olarak iyi oynadık. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Hocalarımız da bizi çok iyi hazırlamıştı. Maç iki tarafa da gidebilirdi ama bugün çok iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.