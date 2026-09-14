14 Eylül
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-0
14 Eylül
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4-0
14 Eylül
Leeds United-Newcastle
3-056'
14 Eylül
Villarreal-Real Betis
1-254'
14 Eylül
Como-Parma
2-1
14 Eylül
Torino-Roma
0-2
14 Eylül
Inter-Udinese
4-270'

Abena: "F.Bahçe karşısında takım olarak çok iyi oynadık"

Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken maçın ardından Myenty Abena açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 22:24
Fotoğraf: X.com
Abena: 'F.Bahçe karşısında takım olarak çok iyi oynadık'
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Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Myenty Abena, takım olarak iyi bir performans ortaya koyduklarını belirtti.

"TAKIM OYUNU OYNADIK"

Abena, "Bu akşam takım olarak kolektif bir şekilde iyi oynadık, takım oyunu oynadık. Kimse bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalışmadı. Takım olarak iyi oynadık. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Hocalarımız da bizi çok iyi hazırlamıştı. Maç iki tarafa da gidebilirdi ama bugün çok iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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