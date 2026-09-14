14 Eylül
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-0
14 Eylül
Kayserispor-İstanbulspor
4-0
14 Eylül
Leeds United-Newcastle
4-1
14 Eylül
Villarreal-Real Betis
1-2
14 Eylül
Como-Parma
2-1
14 Eylül
Torino-Roma
0-2
14 Eylül
Inter-Udinese
5-3

Inter'den 5 golle gövde gösterisi

İtalya Serie A'da Inter, sahasında Udinese'yi 5-3 mağlup etti. Udinese karşısında 2-0'dan geri dönen Inter, ligde 4'te 4 yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Eylül 2026 23:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Inter'den 5 golle gövde gösterisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İtalya Serie A'nın 4. haftasında Inter, sahasında Udinese'yi ağırladı. Inter, Giuseppe Meazza'daki maçtan 5-3'lük galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Udinese, 9. dakikada James Abankwah ve 16. dakikada Jurgen Ekkelenkamp ile Inter deplasmanında 2-0 öne geçti.

DEVRE 2-2 SONA ERDİ

Inter, 26. dakikada Carlos Augusto ve 35. dakikada Nicolo Barella'nın golleriyle devreye 2-2 ile gitti.

İkinci yarıda hız kesmeyen Inter, 57. dakikada Marcus Thuram ile 3-2'yi buldu ve maçta ilk kez öne geçti.

INTER'DEN 5 GOLLÜ GALİBİYET

Ev sahibi Inter, 67. dakikada Francesco Pio Esposito ve 79. dakikada Ange Bonny'nin golleriyle durumu 5-2 yaptı. Udinese'de Idrissa Gueye 90+3. dakikada fileleri havalandırdı ve maçın skorunu 5-3 olarak belirledi.

Inter'de sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Inter, ligde 4'te 4 yaptı ve 12 puana yükseldi. Udinese ise 4 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Inter, Roma ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Udinese ise sahasında Cagliari'yi ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.