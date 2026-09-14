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14 Eylül
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Atletico Madrid ve Juventus, Madueke'yi takipte

Atletico Madrid ve Juventus, Arsenal'den Noni Madueke'nin durumunu yakından takip ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 20:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid ve Juventus, Madueke'yi takipte
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Arsenal forması giyen Noni Madueke, Avrupa'dan iki önemli takımın transfer listesine girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla CaughtOffside'da yer alan habere göre, Atletico Madrid ve Juventus, Arsenal'de bu sezon istediği süreyi bulamayan Madueke'nin durumunu yakından takip ediyor.

İki kulübün de 24 yaşındaki futbolcu için henüz resmi bir adımları olmadığı ancak satın alma opsiyonlu kiralık transferi değerlendirdikleri öne sürüldü.

Madueke, bu sezon Arsenal'de 4 maçta 100 dakika süre buldu.

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