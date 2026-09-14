Atletico Madrid ve Juventus, Madueke'yi takipte

Arsenal forması giyen Noni Madueke, Avrupa'dan iki önemli takımın transfer listesine girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE CaughtOffside'da yer alan habere göre, Atletico Madrid ve Juventus, Arsenal'de bu sezon istediği süreyi bulamayan Madueke'nin durumunu yakından takip ediyor.
İki kulübün de 24 yaşındaki futbolcu için henüz resmi bir adımları olmadığı ancak satın alma opsiyonlu kiralık transferi değerlendirdikleri öne sürüldü.
Madueke, bu sezon Arsenal'de 4 maçta 100 dakika süre buldu.
İki kulübün de 24 yaşındaki futbolcu için henüz resmi bir adımları olmadığı ancak satın alma opsiyonlu kiralık transferi değerlendirdikleri öne sürüldü.
Madueke, bu sezon Arsenal'de 4 maçta 100 dakika süre buldu.