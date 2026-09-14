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Lamine Yamal'dan Ballon d'Or yanıtı!

Barcelona forması giyen Lamine Yamal, bu yıl Ballon d'Or'u hak ettiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 17:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lamine Yamal'dan Ballon d'Or yanıtı!
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Barcelona forması giyen Lamine Yamal, verdiği röportajda Ballon d'Or ödülüyle ilgili gelen soruya yanıt verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol yıldız, bu yıl kazandığı başarılara bakınca Ballon d'Or ödülünü hak ettiğini dile getirdi.

Yamal, "Ödülü kime verirdin?" sorusunun ardından, "Dünyanın en iyi oyuncusuna, Peki ödülü kime verecekler? Bu çok uzun bir konu. Dünyanın en iyileri arasında iki kişi olduğuna içtenlikle inanıyorum ve bu yıl kazandığım başarılara bakıldığında bu ödülü hak ediyorum." diye konuştu.

Lamine Yamal, "Kendimi ve Mbappe'yi dünyanın en iyi iki futbolcusu olarak görüyorum. Bu benim için çok açık ve maçları izleyen herkes de bunu biliyor." dedi.

Barcelona'da bu sezon 6 maçta süre bulan 19 yaşındaki genç yıldız, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

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