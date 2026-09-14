Simon Banza, PAOK'a transfer oldu

Yunanistan Ligi ekiplerinden Paok, Bir dönem Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve BAE kulübü Al-Jazira'da oynayan Simon Banza'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 1 YIL KİRALIK
Kulüpten yapılan açıklamada, Kongolu forvetle satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık olarak sözleşme imzalandığı belirtildi.
SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON EURO
Yapılan anlaşmaya göre satın alma opsiyon maddesinin 4 milyon Euro civarında olduğu ifade edildi.
24 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
30 yaşındaki forvet oyuncunun PAOK'ta 24 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kongolu forvetle satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık olarak sözleşme imzalandığı belirtildi.
SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON EURO
Yapılan anlaşmaya göre satın alma opsiyon maddesinin 4 milyon Euro civarında olduğu ifade edildi.
24 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
30 yaşındaki forvet oyuncunun PAOK'ta 24 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
PAOK, Simon Banza'yı kadrosuna kattığını açıkladı.pic.twitter.com/pF1Cs6sLGE https://t.co/aLbDPq5TSS
— Sporx (@sporx) September 14, 2026