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Simon Banza, PAOK'a transfer oldu

Yunanistan Ligi takımlarından PAOK, son olarak Al-Jazira forması giyen Simon Banza'yı kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 11:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Simon Banza, PAOK'a transfer oldu
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Yunanistan Ligi ekiplerinden Paok, Bir dönem Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve BAE kulübü Al-Jazira'da oynayan Simon Banza'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 1 YIL KİRALIK

Kulüpten yapılan açıklamada, Kongolu forvetle satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık olarak sözleşme imzalandığı belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON EURO

Yapılan anlaşmaya göre satın alma opsiyon maddesinin 4 milyon Euro civarında olduğu ifade edildi.

24 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

30 yaşındaki forvet oyuncunun PAOK'ta 24 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

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