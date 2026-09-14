Mustafa Er: 'Farklı galibiyet alabileceğimiz bir karşılaşmaydı'

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında sahasında Turka Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kalan Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Er, farklı galibiyet elde edebilecekleri maçtan beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirtti.
"BUGÜNKÜ PROBLEM GOL ATAMAMAK"
Karşılaşmada birçok varyasyon denediklerini ifade eden Mustafa Er, "Çok basit gol yedik. Bugün 5-6 net gol pozisyonumuz vardı. İki farklı üstünlüğü yakalasak, maç çok farklı bir yere gidebilirdi. İstekten, arzudan ve coşkudan memnunum. Sadece finali yapamadığımız için iki değerli puan kaybettik." dedi.
Er, takımının oyun anlayışına ilişkin ise "Biz içeride ve dışarıda baskılı oynuyoruz. Biraz riskli oynuyoruz. Bol pozisyonlu, bol gollü maçlar oynamak istiyoruz. En ufak bir dalgınlıkta rakip cezayı kesiyor. Bugünkü problem gol atamamak. Rakibe verirsiniz ama 2 gol vermemeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"KAFAMIZI KALDIRIP DEVAM EDECEĞİZ"
Takımının mücadele gücünden memnun olduğunu dile getiren Er, "Farklı galibiyet alabileceğimiz bir karşılaşmaydı ama maalesef 2 puan verdik. Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz. Önümüzdeki maçı kazanarak milli araya moralli girmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
"BUGÜNKÜ PROBLEM GOL ATAMAMAK"
Karşılaşmada birçok varyasyon denediklerini ifade eden Mustafa Er, "Çok basit gol yedik. Bugün 5-6 net gol pozisyonumuz vardı. İki farklı üstünlüğü yakalasak, maç çok farklı bir yere gidebilirdi. İstekten, arzudan ve coşkudan memnunum. Sadece finali yapamadığımız için iki değerli puan kaybettik." dedi.
Er, takımının oyun anlayışına ilişkin ise "Biz içeride ve dışarıda baskılı oynuyoruz. Biraz riskli oynuyoruz. Bol pozisyonlu, bol gollü maçlar oynamak istiyoruz. En ufak bir dalgınlıkta rakip cezayı kesiyor. Bugünkü problem gol atamamak. Rakibe verirsiniz ama 2 gol vermemeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"KAFAMIZI KALDIRIP DEVAM EDECEĞİZ"
Takımının mücadele gücünden memnun olduğunu dile getiren Er, "Farklı galibiyet alabileceğimiz bir karşılaşmaydı ama maalesef 2 puan verdik. Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz. Önümüzdeki maçı kazanarak milli araya moralli girmek istiyoruz." şeklinde konuştu.