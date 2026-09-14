Hikmet Karaman: 'Bursaspor şampiyonluğun en büyük adaylarından'

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 2-2 berabere kalan Turka Esenler Erokspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynanan mücadele sonrasında konuşan Karaman, zorlu atmosferde önemli bir puan aldıklarını ifade etti.
"MÜTHİŞ BİR ATMOSFER VARDI"
Bursaspor'un yanı sıra taraftarlarının oluşturduğu atmosferle de mücadele ettiklerini belirten Hikmet Karaman, "Sadece bir futbol takımına karşı değil, müthiş bir atmosfer oluşturan taraftara da karşı oynadık. Eksiklerimiz çoktu. İyi mücadele ettik. Geri düştük, çabuk beraberliği yakaladık. Bu atmosferde hiç kolay değil." dedi.
Karaman, karşılaşmanın ikinci yarısında Bursaspor'un etkili olduğu bölümlerde savunma olarak iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Bursaspor'un etkili oynadığı ve topa sahip olduğu anlarda bizim de bazı pozisyonlarda şanslı olmamız ve iyi mücadele etmemiz önemliydi." ifadelerini kullandı.
"BURSASPOR İYİ BİR TAKIM"
Eksik oyuncularının bulunmasına da değinen Karaman, "Bugün maçın belli bölümlerinde hücum oyuncularımız olsaydı, oyunun git gel bölümlerinde skoru bize de çevirebilirdik. Bursaspor iyi bir takım, tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.
Karaman, alınan 1 puanın önemine dikkat çekerek, "Önemli bir rakip karşısında 2 gol atmak ve 1 puanla ayrılmak sonraki maç için motivasyon olarak önemli. İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum." dedi.
"MÜTHİŞ BİR ATMOSFER VARDI"
Bursaspor'un yanı sıra taraftarlarının oluşturduğu atmosferle de mücadele ettiklerini belirten Hikmet Karaman, "Sadece bir futbol takımına karşı değil, müthiş bir atmosfer oluşturan taraftara da karşı oynadık. Eksiklerimiz çoktu. İyi mücadele ettik. Geri düştük, çabuk beraberliği yakaladık. Bu atmosferde hiç kolay değil." dedi.
Karaman, karşılaşmanın ikinci yarısında Bursaspor'un etkili olduğu bölümlerde savunma olarak iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Bursaspor'un etkili oynadığı ve topa sahip olduğu anlarda bizim de bazı pozisyonlarda şanslı olmamız ve iyi mücadele etmemiz önemliydi." ifadelerini kullandı.
"BURSASPOR İYİ BİR TAKIM"
Eksik oyuncularının bulunmasına da değinen Karaman, "Bugün maçın belli bölümlerinde hücum oyuncularımız olsaydı, oyunun git gel bölümlerinde skoru bize de çevirebilirdik. Bursaspor iyi bir takım, tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.
Karaman, alınan 1 puanın önemine dikkat çekerek, "Önemli bir rakip karşısında 2 gol atmak ve 1 puanla ayrılmak sonraki maç için motivasyon olarak önemli. İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum." dedi.