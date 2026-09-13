Deniz Öncü, San Marino GP'sini 20. tamamladı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın 14. ayağında İtalya'da düzenlenen San Marino Grand Prix'sini 20. tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde ELF Marc VDS takımı adına mücadele eden Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 22 turluk yarışta damalı bayrağı liderin 37.206 saniye gerisinde gördü.
San Marino'da İspanyol Manuel Gonzalez, 34 dakika 57.913 saniyelik derecesiyle birincilik, Hollandalı Collin Veijer ikincilik, Belçikalı Barry Baltus ise üçüncülük elde etti.
San Marino'da İspanyol Manuel Gonzalez, 34 dakika 57.913 saniyelik derecesiyle birincilik, Hollandalı Collin Veijer ikincilik, Belçikalı Barry Baltus ise üçüncülük elde etti.