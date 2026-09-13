Beşiktaş'ta umut veren tablo

Beşiktaş, yeni sezonda ortaya koyduğu oyun ve aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlıların oynadığı 11 resmi maçta öne çıkan istatistiklerin başında rakip kaleye gönderilen şutlar geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş, 11 karşılaşmanın tamamında rakip kaleye en az 10 şut gönderdi. Siyah-beyazlılar bu süreçte yalnızca iki mücadelede gol sevinci yaşayamadı.
PAS İSABETİNDE DİKKAT ÇEKEN ORAN
Topa sahip olma oranında da neredeyse her maç yüzde 50'nin üzerinde kalan Beşiktaş, hücumdaki performansıyla öne çıktı. Siyah-beyazlılar, 11 maçın 10'unda yüzde 80 ve üzerinde pas isabet oranına ulaştı.
Baskılı futbol ve yüksek mücadele isteğiyle oynayan Beşiktaş, karşılaşmaların genelinde rakiplerine karşı oyun üstünlüğünü elinde tutan taraf oldu.
YENİ TRANSFERLER KATKI VERİYOR
Alanyaspor yenilgisinde rotasyon tercihinin bedelini ödeyen Beşiktaş'ta, yeni transferlerin hem oyun hem de skor anlamında takıma katkı vermesiyle yeni sezona yönelik beklentiler yükseldi.
Siyah-beyazlılar, şu ana kadar oynadığı 11 resmi maçta yalnızca 2 yenilgi alırken Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti ve ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükseldi.
ORKUN KÖKÇÜ ÖNE ÇIKIYOR
Beşiktaş'a dönen Orkun Kökçü, geçtiğimiz sezon 41 maçta 10 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Ancak beklentilerin yüksek olması nedeniyle bu performans yeterli görülmedi.
Bu sezon ise Orkun Kökçü hem oyunuyla hem de skor katkısıyla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, şu ana kadar çıktığı 10 maçta 3 gol ve 2 asist üretti.
Orkun Kökçü, sahadaki performansının yanı sıra takım içerisindeki liderliğiyle de öne çıkarken, Vlahovic ve Trossard başta olmak üzere yeni transferlerin takıma uyum sürecinde de önemli rol üstleniyor.
PAS İSABETİNDE DİKKAT ÇEKEN ORAN
Topa sahip olma oranında da neredeyse her maç yüzde 50'nin üzerinde kalan Beşiktaş, hücumdaki performansıyla öne çıktı. Siyah-beyazlılar, 11 maçın 10'unda yüzde 80 ve üzerinde pas isabet oranına ulaştı.
Baskılı futbol ve yüksek mücadele isteğiyle oynayan Beşiktaş, karşılaşmaların genelinde rakiplerine karşı oyun üstünlüğünü elinde tutan taraf oldu.
YENİ TRANSFERLER KATKI VERİYOR
Alanyaspor yenilgisinde rotasyon tercihinin bedelini ödeyen Beşiktaş'ta, yeni transferlerin hem oyun hem de skor anlamında takıma katkı vermesiyle yeni sezona yönelik beklentiler yükseldi.
Siyah-beyazlılar, şu ana kadar oynadığı 11 resmi maçta yalnızca 2 yenilgi alırken Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti ve ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükseldi.
ORKUN KÖKÇÜ ÖNE ÇIKIYOR
Beşiktaş'a dönen Orkun Kökçü, geçtiğimiz sezon 41 maçta 10 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Ancak beklentilerin yüksek olması nedeniyle bu performans yeterli görülmedi.
Bu sezon ise Orkun Kökçü hem oyunuyla hem de skor katkısıyla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, şu ana kadar çıktığı 10 maçta 3 gol ve 2 asist üretti.
Orkun Kökçü, sahadaki performansının yanı sıra takım içerisindeki liderliğiyle de öne çıkarken, Vlahovic ve Trossard başta olmak üzere yeni transferlerin takıma uyum sürecinde de önemli rol üstleniyor.