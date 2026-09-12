12 Eylül
Samsunspor-Arca Çorum
1-5
12 Eylül
Konyaspor-Trabzonspor
1-045'
12 Eylül
Eyüpspor-Rizespor
0-2
12 Eylül
Alanyaspor-Göztepe
0-145'
12 Eylül
Boluspor-Pendikspor
1-1
12 Eylül
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
12 Eylül
Ümraniye-Antalyaspor
1-0DA
12 Eylül
Bodrum FK-Batman Petrolspor
2-0DA
12 Eylül
Augsburg-Leverkusen
2-2
12 Eylül
B. Dortmund-Paderborn
3-0
12 Eylül
Freiburg-Mönchengladbach
5-0
12 Eylül
Hoffenheim-VfB Stuttgart
2-1
12 Eylül
Mainz 05-E. Frankfurt
1-3
12 Eylül
FC Köln-Werder Bremen
1-060'
12 Eylül
Bournemouth-Brentford
2-2
12 Eylül
Aston Villa-N. Forest
1-2
12 Eylül
Chelsea-Hull City
2-2
12 Eylül
C.Palace-Ipswich Town
2-3
12 Eylül
Liverpool-Fulham
0-0
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Tottenham-Everton
0-061'
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Sunderland-Arsenal
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Racing Santander-Alaves
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Osasuna-Espanyol
0-2
12 Eylül
Athletic Bilbao-Elche
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Real Madrid-Rayo Vallecano
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Genoa-Frosinone
1-1
12 Eylül
Lazio-AC Milan
2-290'
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Atalanta-Cagliari
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Strasbourg-AS Monaco
1-1
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Auxerre-Nice
21:45
12 Eylül
Le Havre-Angers
21:45
12 Eylül
Lorient-Toulouse
21:45
12 Eylül
Paris FC-Lyon
21:45

Vanspor FK ile Keçiörengücü puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Vanspor FK ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Eylül 2026 19:36
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Vanspor FK ile Keçiörengücü puanları paylaştı
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Vanspor FK ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Keçiörengücü, 45+2. dakikada Halil Can Ayan'ın kaydettiği golle öne geçti. Vanspor FK'ye beraberliği getiren gol ise 84. dakikada Mehmet Manış'tan geldi.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 12'ye, Vanspor FK ise 6'ya yükseltti.

Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Sivasspor'u konuk edecek. Vanspor FK ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Hakemler: Birkan Altındaş, Esra Arıkboğa, Ömer Lütfü Aydın

Vanspor FK: Alperen Uysal, Mehmet Manış, Sinan Osmanoğlu, Oulare, Faruk Can Genç (Dk. 46 Kadir Seven), Mehmet Özcan (Dk. 46 Hikmet Çiftçi), Özkan Yiğiter (Dk. 68 Ozan Can Kökçü), Muhammed Furkan Özhan (Dk. 68 Alhaft), Bardhi, Yenne, Oliveira (Dk. 89 İlkan Sever)

Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 82 Oğuzcan Çalışkan), Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, İshak Karaoğul (Dk. 82 Erkam Develi), İbrahim Akdağ, Roshi, Halil Can Ayan (Dk. 66 Jefferson), Ezeh (Dk. 66 Raice), Diouf

Goller: Dk. 45+2 Halil Can Ayan (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 84 Mehmet Manış (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 54 Berkan Mahmut Keskin, Dk. 76 Raice (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 78 Mehmet Manış (Vanspor FK)

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