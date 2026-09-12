Vanspor FK ile Keçiörengücü puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Vanspor FK ile Keçtaş Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Keçiörengücü, 45+2. dakikada Halil Can Ayan'ın kaydettiği golle öne geçti. Vanspor FK'ye beraberliği getiren gol ise 84. dakikada Mehmet Manış'tan geldi.
Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 12'ye, Vanspor FK ise 6'ya yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Sivasspor'u konuk edecek. Vanspor FK ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.
Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu
Hakemler: Birkan Altındaş, Esra Arıkboğa, Ömer Lütfü Aydın
Vanspor FK: Alperen Uysal, Mehmet Manış, Sinan Osmanoğlu, Oulare, Faruk Can Genç (Dk. 46 Kadir Seven), Mehmet Özcan (Dk. 46 Hikmet Çiftçi), Özkan Yiğiter (Dk. 68 Ozan Can Kökçü), Muhammed Furkan Özhan (Dk. 68 Alhaft), Bardhi, Yenne, Oliveira (Dk. 89 İlkan Sever)
Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 82 Oğuzcan Çalışkan), Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, İshak Karaoğul (Dk. 82 Erkam Develi), İbrahim Akdağ, Roshi, Halil Can Ayan (Dk. 66 Jefferson), Ezeh (Dk. 66 Raice), Diouf
Goller: Dk. 45+2 Halil Can Ayan (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 84 Mehmet Manış (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 54 Berkan Mahmut Keskin, Dk. 76 Raice (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 78 Mehmet Manış (Vanspor FK)
Keçiörengücü, 45+2. dakikada Halil Can Ayan'ın kaydettiği golle öne geçti. Vanspor FK'ye beraberliği getiren gol ise 84. dakikada Mehmet Manış'tan geldi.
Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 12'ye, Vanspor FK ise 6'ya yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Sivasspor'u konuk edecek. Vanspor FK ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.
Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu
Hakemler: Birkan Altındaş, Esra Arıkboğa, Ömer Lütfü Aydın
Vanspor FK: Alperen Uysal, Mehmet Manış, Sinan Osmanoğlu, Oulare, Faruk Can Genç (Dk. 46 Kadir Seven), Mehmet Özcan (Dk. 46 Hikmet Çiftçi), Özkan Yiğiter (Dk. 68 Ozan Can Kökçü), Muhammed Furkan Özhan (Dk. 68 Alhaft), Bardhi, Yenne, Oliveira (Dk. 89 İlkan Sever)
Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin (Dk. 82 Oğuzcan Çalışkan), Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, İshak Karaoğul (Dk. 82 Erkam Develi), İbrahim Akdağ, Roshi, Halil Can Ayan (Dk. 66 Jefferson), Ezeh (Dk. 66 Raice), Diouf
Goller: Dk. 45+2 Halil Can Ayan (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 84 Mehmet Manış (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 54 Berkan Mahmut Keskin, Dk. 76 Raice (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 78 Mehmet Manış (Vanspor FK)