Galatasaray'da devrede 3 yolcu!

Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadroda değişim planlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılarda bu dönemde yapılacak takviyelerle birlikte önemli ayrılıkların da yaşanması bekleniyor.
Sözcü'de yer alan habere göre, Galatasaray'da devre arasında İlkay Gündoğan, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan ile yolların ayrılması bekleniyor.
35 yaşındaki orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, bu sezon 2 maçta 11 dakika süre buldu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi listesine dahil etmediği Kaan Ayhan ise bu sezon sadece 1 dakika sahada kalabildi.
Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken Singo ise bu sezon iki 2 maçta 41 dakika süre bulabildi.
Sözcü'de yer alan habere göre, Galatasaray'da devre arasında İlkay Gündoğan, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan ile yolların ayrılması bekleniyor.
35 yaşındaki orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, bu sezon 2 maçta 11 dakika süre buldu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi listesine dahil etmediği Kaan Ayhan ise bu sezon sadece 1 dakika sahada kalabildi.
Galatasaray'da yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken Singo ise bu sezon iki 2 maçta 41 dakika süre bulabildi.