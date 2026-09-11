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Serkan Özbalta: "Çalıştığımız yerlerde sıkıntı yaşadık"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Beşiktaş karşısında çalıştıkları noktaları sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 23:42 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2026 23:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Serkan Özbalta: 'Çalıştığımız yerlerde sıkıntı yaşadık'
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 yenilen Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, çalıştıkları noktalardan sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tüpraş Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özbalta, "İlk 5 haftada fikstür dezavantajıyla başladık. Yeni çıkan takımlar için büyük takımlarla peş peşe oynamak can sıkabiliyor. Mücadele gücümüz, Beşiktaş'ın rotasyonları, defans arkasına koşuları ve oyuncuların alan değiştirmeleriyle alakalı 2 gün fena çalışmadık. İyi hazırlandık ama bugün çalıştığımız yerde sıkıntı yaşadık. Adam takiplerinde sıkıntı yaşadık. Yetenekli oyuncuların karşısında duramamamız golleri yememize sebep oldu. Belki bir gol atarsak rakip daha çok üzerimize gelecekti. Bir golle panik havasına sokabiliriz diye düşündük. Beşiktaş zaten favoriydi ve üstün bir oyun oynadılar. Ligin boyu şu an çok uzun. İyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Ekonomik açıdan mütevazı bir kadromuz var." diyen Özbalta, şunları kaydetti:

"Kulübün ekonomik bir durumu var. Kulübü borçlandırmak istemiyoruz. Erzurum birkaç sene önce çok sıkıntılar yaşadı. Bundan canı yanan bir kulüp olduğumuz için ayağımızı yorgana göre uzatıyoruz. İlk iki hafta Amed ve Galatasaray maçlarında yenen 7 golden sonra bu kulübün kalıcı olması yönünde karar verdik. Bununla alakalı Gençlerbirliği maçında güzel bir oyunla puan aldık ve Konyaspor galibiyetiyle buraya geldik. Oyunu ve dizilişi modifiye etmek durumunda kaldık."




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