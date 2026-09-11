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Beşiktaş, Mady Sissoko'nun sözleşmesini dondurdu

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 3 Temmuz 2026'da kadrosuna kattığı Mady Sissoko'nun sözleşmesinin sağlık sorunu nedeniyle karşılıklı anlaşmayla dondurulduğunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 17:31
Haber: Sporx.com
Beşiktaş, Mady Sissoko'nun sözleşmesini dondurdu
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 3 Temmuz 2026 tarihinde kadroya dahil edilen Sissoko'nun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla dondurulduğu belirtildi.

Beşiktaş, oyuncunun durumunun sağlık ekibi tarafından takip edildiğini ve sağlık sorununun ortadan kalkmasının ardından sözleşmenin yeniden aktif hale getirileceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"3 Temmuz 2026 tarihinde Erkek Basketbol Takımımızın kadrosuna dahil olan Mady Sissoko ile imzalanan sözleşme, oyuncunun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle karşılıklı anlaşarak dondurulmuştur.

Sağlık ekibimizce durumu takip edilen Mady Sissoko'nun sağlık sorunu ortadan kalktıktan sonra sözleşme aktif edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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