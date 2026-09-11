Beşiktaş, Mady Sissoko'nun sözleşmesini dondurdu

Beşiktaş, ABD'li pivot Mady Sissoko'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 3 Temmuz 2026 tarihinde kadroya dahil edilen Sissoko'nun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla dondurulduğu belirtildi.





Beşiktaş, oyuncunun durumunun sağlık ekibi tarafından takip edildiğini ve sağlık sorununun ortadan kalkmasının ardından sözleşmenin yeniden aktif hale getirileceğini duyurdu.





Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"3 Temmuz 2026 tarihinde Erkek Basketbol Takımımızın kadrosuna dahil olan Mady Sissoko ile imzalanan sözleşme, oyuncunun yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle karşılıklı anlaşarak dondurulmuştur.





Sağlık ekibimizce durumu takip edilen Mady Sissoko'nun sağlık sorunu ortadan kalktıktan sonra sözleşme aktif edilecektir.





Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."



