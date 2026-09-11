Hull City'de Sorba Thomas trafik kazası geçirdi!

Hull City'nin Galli kanat oyuncusu Sorba Thomas, cuma sabahı kulübün antrenman tesislerinin yakınlarında ciddi bir trafik kazası geçirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kaza, Cottingham'daki Millhouse Woods Lane üzerinde meydana geldi. Thomas'ın kullandığı gri renkli Land Rover Defender'ın takla atarak ters döndüğü ve aracın camlarının kırıldığı görüntülere yansıdı.
27 yaşındaki futbolcu ise oldukça korkutucu görünen kazadan yara almadan kurtuldu.
POLİSTEN UYARI
Humberside Polisi, acil durum ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının devam ettiğini açıklarken vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istedi.
Hull City de yaşanan kazanın ardından resmi bir açıklama yayımladı. İngiliz kulübü, bu ayın başında Championship ekibi Stoke City'den kadrosuna kattığı futbolcusunun herhangi bir yara almamasının kendilerini rahatlattığını belirtti.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, Sorba'nın aracına ait görüntülerin sosyal medyada dolaştığının farkındadır. Taraftarlarımıza kendisinin herhangi bir şekilde yaralanmadığını ve aracından tamamen yara almadan çıktığını bildirmek isteriz."
"GÜRÜLTÜYÜ DUYUP UYANDIM"
Kazanın meydana geldiği bölgede yaşayan bir kadın, yaklaşık 08.30'da gerçekleşen olayın çıkardığı ses nedeniyle uyandığını söyledi.
O anları anlatan kadın, "Yatakta yatıyordum ve bir ses duydum; büyük bir çarpma ve gürültü... Kalkıp aşağı indim ve araba çitlerimin içindeydi." ifadelerini kullandı.
"OLMASI BEKLENEN BİR KAZAYDI"
Aynı yolda yaşayan bir NHS çalışanı ise yolun kapanması nedeniyle işe gidemediğini belirtti.
Kazanın bölgede ulaşımı ciddi şekilde etkilediğini söyleyen sağlık çalışanı, "Bu nedenle randevusuna gidemeyecek hastalar olacak. Burası tek giriş ve tek çıkışı bulunan bir yol. Böyle bir kazanın yaşanması an meselesiydi." dedi.
TRANSFER DÖNEMİNİN SONUNDA HULL CITY'YE İMZA ATTI
Sorba Thomas, transfer döneminin son günlerinde açıklanmayan bir bonservis bedeli karşılığında Hull City'ye transfer olmuş ve İngiliz ekibiyle 2030 yazına kadar sözleşme imzalamıştı.
27 yaşındaki kanat oyuncusu, Galler Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı.
27 yaşındaki futbolcu ise oldukça korkutucu görünen kazadan yara almadan kurtuldu.
POLİSTEN UYARI
Humberside Polisi, acil durum ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının devam ettiğini açıklarken vatandaşlardan bölgeden uzak durmalarını istedi.
Hull City de yaşanan kazanın ardından resmi bir açıklama yayımladı. İngiliz kulübü, bu ayın başında Championship ekibi Stoke City'den kadrosuna kattığı futbolcusunun herhangi bir yara almamasının kendilerini rahatlattığını belirtti.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, Sorba'nın aracına ait görüntülerin sosyal medyada dolaştığının farkındadır. Taraftarlarımıza kendisinin herhangi bir şekilde yaralanmadığını ve aracından tamamen yara almadan çıktığını bildirmek isteriz."
"GÜRÜLTÜYÜ DUYUP UYANDIM"
Kazanın meydana geldiği bölgede yaşayan bir kadın, yaklaşık 08.30'da gerçekleşen olayın çıkardığı ses nedeniyle uyandığını söyledi.
O anları anlatan kadın, "Yatakta yatıyordum ve bir ses duydum; büyük bir çarpma ve gürültü... Kalkıp aşağı indim ve araba çitlerimin içindeydi." ifadelerini kullandı.
"OLMASI BEKLENEN BİR KAZAYDI"
Aynı yolda yaşayan bir NHS çalışanı ise yolun kapanması nedeniyle işe gidemediğini belirtti.
Kazanın bölgede ulaşımı ciddi şekilde etkilediğini söyleyen sağlık çalışanı, "Bu nedenle randevusuna gidemeyecek hastalar olacak. Burası tek giriş ve tek çıkışı bulunan bir yol. Böyle bir kazanın yaşanması an meselesiydi." dedi.
TRANSFER DÖNEMİNİN SONUNDA HULL CITY'YE İMZA ATTI
Sorba Thomas, transfer döneminin son günlerinde açıklanmayan bir bonservis bedeli karşılığında Hull City'ye transfer olmuş ve İngiliz ekibiyle 2030 yazına kadar sözleşme imzalamıştı.
27 yaşındaki kanat oyuncusu, Galler Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı.