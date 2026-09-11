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Toprak Razgatlıoğlu, San Marino GP'de piste çıkacak

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 14. yarışı için San Marino'da piste çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 13:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Toprak Razgatlıoğlu, San Marino GP'de piste çıkacak
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 14. yarışı için Red Bull San Marino Grand Prix'sinde yarışacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya'nın Rimini kentinde bulunan 4,23 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde gerçekleştirilecek etapta, 12 Eylül Cumartesi günü TSİ 11.50'de sıralama turları, TSİ 16.00'da sprint yarışı yapılacak.

Yarış ise 13 Eylül Pazar günü ise TSİ 15.00'te 27 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk 13 etapta topladığı 14 puanla genel klasmanda 21. sırada bulunuyor.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 256

2. Marc Marquez (İspanya): 237

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 232

4. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 208

5. Ai Ogura (Japonya): 203

21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 14

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