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Aleksey Batrakov ısınıyor

Transfer döneminde büyük uğraşlar sonucunda Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan alınan Aleksey Batrakov, henüz takıma tam olarak takıma alışamadı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 11:10
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Aleksey Batrakov ısınıyor
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Transfer döneminde büyük uğraşlar sonucunda Rus ekibi Lokomotiv Moskova'dan alınan Aleksey Batrakov, henüz takıma tam olarak takıma alışamadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Her geçen hafta oyun planına uyum sağlamayan 21 yaşındaki Rus futbolcu, takıma ısınıyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un takımın vazgeçilmezlerinden birisi olarak gördüğü Aleksey Batrakov, her geçen hafta daha iyiye gidiyor.



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