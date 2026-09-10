UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Como, sahasında Leipzig'i ağırladı. Como, maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Como, 15. dakikada Martin Baturina ve 38. dakikada Anastasios Douvikas'ın golüyle Leipzig karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İtalyan ekibi Como, 54. dakikada Assane Diao'nun golüyle durumu 3-0 yaptı.
Leipzig, 58. dakikada Andrija Maksimovic'in golüyle 3-1'i buldu.
Como, Maximo Perrone ile 90'da bir gol daha buldu ve maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Como, Devler Ligi'ndeki macerasına 3 puanla başladı. Leipzig, Devler Ligi'nin ilk haftasından puansız ayrıldı.
Como, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Feyenoord deplasmanına gidecek. Leipzig, sahasında PSV Eindhoven'ı ağırlayacak.
İtalyan ekibi Como, 54. dakikada Assane Diao'nun golüyle durumu 3-0 yaptı.
Leipzig, 58. dakikada Andrija Maksimovic'in golüyle 3-1'i buldu.
Como, Maximo Perrone ile 90'da bir gol daha buldu ve maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Como, Devler Ligi'ndeki macerasına 3 puanla başladı. Leipzig, Devler Ligi'nin ilk haftasından puansız ayrıldı.
Como, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Feyenoord deplasmanına gidecek. Leipzig, sahasında PSV Eindhoven'ı ağırlayacak.