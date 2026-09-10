Galatasaray'da endişelendiren tablo: Victor Osimhen

Galatasaray, Nijeryalı yıldız santrforu Victor Osimhen'in sahada yer almadığı müsabakalarda Avrupa kupalarında oldukça zorlu bir süreçten geçiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Süper Lig'de oynanan Başakşehir müsabakasında talihsiz bir sakatlık yaşayan tecrübeli forvet, son Avrupa randevusunda da kadrodaki yerini alamadı. Osimhen'in yokluğu, teknik heyetin hücum planlarında ve takımın bitiricilik oranında belirgin bir aksamaya yol açtı.
Nijeryalı yıldızın forma giymediği zorlu Avrupa mücadelelerinde sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt ve Sporting karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Benzer şekilde Union Saint-Gilloise ile oynanan müsabakada da sahadan puansız ayrılan taraf temsilcimiz oldu.
Galatasaray, Osimhen'in görev almadığı RFS ve Malmö karşılaşmalarında ise skor üstünlüğünü yakalayamayarak beraberliğe razı olmak zorunda kaldı.
Hücum hattındaki en önemli kozundan mahrum kalan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte çok zor durumlarda kaldı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı ekip, başarılı golcüsünün görev yapamadığı hiçbir Avrupa karşılaşmasında sahadan galibiyetle ayrılamadı.
Öte yandan Osimhen, 28 Kasım 2024'te oynanan AZ Alkmaar mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkarak takımının tek golünü kaydetmişti. Yıldız futbolcunun skora doğrudan katkı sağladığı o karşılaşma da sahadan 1-1'lik beraberlikle tamamlanmıştı.
İstatistikler, Nijeryalı golcünün eksikliğinde Galatasaray'ın rakip ceza sahasındaki etkinliğinin ciddi oranda düştüğünü açıkça kanıtlıyor.
Sarı-kırmızılı taraftarlar ve teknik kadro, takıma katıldığından bu yana fark yaratan golcünün bir an önce sahalara dönmesini bekliyor.
Nijeryalı yıldızın forma giymediği zorlu Avrupa mücadelelerinde sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt ve Sporting karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Benzer şekilde Union Saint-Gilloise ile oynanan müsabakada da sahadan puansız ayrılan taraf temsilcimiz oldu.
Galatasaray, Osimhen'in görev almadığı RFS ve Malmö karşılaşmalarında ise skor üstünlüğünü yakalayamayarak beraberliğe razı olmak zorunda kaldı.
Hücum hattındaki en önemli kozundan mahrum kalan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte çok zor durumlarda kaldı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı ekip, başarılı golcüsünün görev yapamadığı hiçbir Avrupa karşılaşmasında sahadan galibiyetle ayrılamadı.
Öte yandan Osimhen, 28 Kasım 2024'te oynanan AZ Alkmaar mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkarak takımının tek golünü kaydetmişti. Yıldız futbolcunun skora doğrudan katkı sağladığı o karşılaşma da sahadan 1-1'lik beraberlikle tamamlanmıştı.
İstatistikler, Nijeryalı golcünün eksikliğinde Galatasaray'ın rakip ceza sahasındaki etkinliğinin ciddi oranda düştüğünü açıkça kanıtlıyor.
Sarı-kırmızılı taraftarlar ve teknik kadro, takıma katıldığından bu yana fark yaratan golcünün bir an önce sahalara dönmesini bekliyor.