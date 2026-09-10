09 Eylül
Sporting CP-Galatasaray
3-1
09 Eylül
Barcelona-Feyenoord
5-1
09 Eylül
VfB Stuttgart-Viking
3-1
09 Eylül
PSG-Slovan Bratislava
6-1
09 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
2-1
09 Eylül
SSC Napoli-Arsenal
0-1
09 Eylül
Chelsea-Leeds United
6-3
09 Eylül
FC Twente-Telstar
1-0
09 Eylül
Moreirense-Benfica
0-4

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. hafta kapanıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonunun lig aşamasının ilk haftası bu akşam 6 maçla sona erecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 10 Eylül 2026 01:37
Haber: Sporx.com
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. hafta kapanıyor!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu lig aşamasının ilk hafta maçları bu akşam 6 mücadeleyle sona erecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız. 

19.45 FENERBAHÇE - AS ROMA

2008/09'dan sonra ilk kez lig aşamasına yükselen Fenerbahçe, İtalyan ekibi Roma ile karşılaşacak. Fenerbahçe, İtalyan ekipleriyle oynadığı son 3 iç saha maçının tamamında kalesini gole kapatıp kazandı. Roma ise temsilcilerimizle oynadığı son 5 maçın 4'ünü gol yemeden kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown; İsmail Yüksek, Kante; Kerem Aktürkoğlu, Greenwood, Oğuz Aydın; Muriqi



AS ROMA: Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Molina, Cristante, Kone, Wesley França; Dybala, Soule, Malen



19.45 PSV EINDHOVEN - SHAKHTAR DONETSK

Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk, 20. Şampiyonlar Ligi sezonuna başlıyor. Shakhtar, Hollandalı rakiplerine karşı oynadığı son 7 maçta 3 kez kazandı, 2 kez kaybetti.

MUHTEMEL 11'LER

PSV EINDHOVEN: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Til, Fernandez; Perisic, Pepi, Van Bommel

SHAKHTAR DONETSK: Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Nazaryna, Ocheretko, Marlon Gomes; Alisson Santana, Kaua Elias, Newertton

22.00 BAYERN MÜNİH - BODO/GLIMT

Evinde oynadığı son 22 Şampiyonlar Ligi ilk maçının tamamını kazanan Bayern Münih, son olarak 2002'de Deportivo'ya evinde 3-2 kaybetti. Almanya şampiyonu, evinde oynadığı son 38 Şampiyonlar Ligi iç saha maçında da yenilmedi. Bodo/Glimt ise Avrupa'da oynadığı son 12 maçın 11'inde en az 2 gol atmayı başardı.

MUHTEMEL 11'LER

BAYERN MÜNİH: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane

BODO/GLIMT: Haikin; Sjövold, Nielsen, Björtuft, Björkan; Auklend, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge

22.00 MANCHESTER UNITED - SABAH

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında ilk kez mücadele edecek olan Azerbaycan temsilcisi Sabah, elemelerde oynadığı 8 maçın 6'sında sahadan galip ayrılmıştı. Manchester United ise evinde oynadığı son 7 Şampiyonlar Ligi maçının sadece 1'inden galip ayrıldı.

MUHTEMEL 11'LER

MANCHESTER UNITED: Lammens; Dalot, Yoro, Martinez, Mazraoui; Andrey Santos, Mainoo; Mbeumo, Bruno Fernandes, Dorgu; Sesko

SABAH: Pokatilov; Solvet, Dashdamirov, Puchacz, Zedadka; Rakhmonaliev, Isaev, Lepinjica, Parris; Mickels, Simic

22.00 SLAVIA PRAG - LENS

İki takım 1995'ten sonra ilk defa karşı karşıya gelecek. Slavia Prag, 0-0'a karşı Fransa'da 1-0 kazanarak UEFA Kupası'nda üst tura yükselmişti. 4. kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Lens'in daha önce 18 maçının tamamı gollü geçmişti.

MUHTEMEL 11'LER

SLAVIA PRAG: Markovic; Vlcek, Zima, Chaloupek; Isife, Nowak, Sadilek, Jurasek; Sturm, Ayaosi; Chory

LENS: Risser; Antonio, Ganiou, Todibo; Skoras, Haidara, Cuisance, Udol; Thauvin, Ivanovic; Edouard

22.00 COMO - LEIPZIG

Avrupa sahnesine ilk defa çıkacak olan Como, geçen sezon Serie A'nın en az gol yiyen takımı olmayı başarmıştı. Leipzgi ise İtalyan takımlarına karşı deplasmanda oynadığı 3 maçın 2'sinden galip ayrıldı. Ancak Alman ekibi, Avrupa'da oynadığı son 18 maçın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.

MUHTEMEL 11'LER

COMO: Butez; Yan Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas

LEIPZIG: Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Seiwald, Gruda; Bakayoko, Nkunku, Nusa

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