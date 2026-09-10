UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. hafta kapanıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonu lig aşamasının ilk hafta maçları bu akşam 6 mücadeleyle sona erecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.



19.45 FENERBAHÇE - AS ROMA



2008/09'dan sonra ilk kez lig aşamasına yükselen Fenerbahçe, İtalyan ekibi Roma ile karşılaşacak. Fenerbahçe, İtalyan ekipleriyle oynadığı son 3 iç saha maçının tamamında kalesini gole kapatıp kazandı. Roma ise temsilcilerimizle oynadığı son 5 maçın 4'ünü gol yemeden kazandı.



MUHTEMEL 11'LER



FENERBAHÇE: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown; İsmail Yüksek, Kante; Kerem Aktürkoğlu, Greenwood, Oğuz Aydın; Muriqi







AS ROMA: Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Molina, Cristante, Kone, Wesley França; Dybala, Soule, Malen







19.45 PSV EINDHOVEN - SHAKHTAR DONETSK



Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk, 20. Şampiyonlar Ligi sezonuna başlıyor. Shakhtar, Hollandalı rakiplerine karşı oynadığı son 7 maçta 3 kez kazandı, 2 kez kaybetti.



MUHTEMEL 11'LER



PSV EINDHOVEN: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Til, Fernandez; Perisic, Pepi, Van Bommel



SHAKHTAR DONETSK: Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Nazaryna, Ocheretko, Marlon Gomes; Alisson Santana, Kaua Elias, Newertton



22.00 BAYERN MÜNİH - BODO/GLIMT



Evinde oynadığı son 22 Şampiyonlar Ligi ilk maçının tamamını kazanan Bayern Münih, son olarak 2002'de Deportivo'ya evinde 3-2 kaybetti. Almanya şampiyonu, evinde oynadığı son 38 Şampiyonlar Ligi iç saha maçında da yenilmedi. Bodo/Glimt ise Avrupa'da oynadığı son 12 maçın 11'inde en az 2 gol atmayı başardı.



MUHTEMEL 11'LER



BAYERN MÜNİH: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane



BODO/GLIMT: Haikin; Sjövold, Nielsen, Björtuft, Björkan; Auklend, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge



22.00 MANCHESTER UNITED - SABAH



Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında ilk kez mücadele edecek olan Azerbaycan temsilcisi Sabah, elemelerde oynadığı 8 maçın 6'sında sahadan galip ayrılmıştı. Manchester United ise evinde oynadığı son 7 Şampiyonlar Ligi maçının sadece 1'inden galip ayrıldı.



MUHTEMEL 11'LER



MANCHESTER UNITED: Lammens; Dalot, Yoro, Martinez, Mazraoui; Andrey Santos, Mainoo; Mbeumo, Bruno Fernandes, Dorgu; Sesko



SABAH: Pokatilov; Solvet, Dashdamirov, Puchacz, Zedadka; Rakhmonaliev, Isaev, Lepinjica, Parris; Mickels, Simic



22.00 SLAVIA PRAG - LENS



İki takım 1995'ten sonra ilk defa karşı karşıya gelecek. Slavia Prag, 0-0'a karşı Fransa'da 1-0 kazanarak UEFA Kupası'nda üst tura yükselmişti. 4. kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Lens'in daha önce 18 maçının tamamı gollü geçmişti.



MUHTEMEL 11'LER



SLAVIA PRAG: Markovic; Vlcek, Zima, Chaloupek; Isife, Nowak, Sadilek, Jurasek; Sturm, Ayaosi; Chory



LENS: Risser; Antonio, Ganiou, Todibo; Skoras, Haidara, Cuisance, Udol; Thauvin, Ivanovic; Edouard



22.00 COMO - LEIPZIG



Avrupa sahnesine ilk defa çıkacak olan Como, geçen sezon Serie A'nın en az gol yiyen takımı olmayı başarmıştı. Leipzgi ise İtalyan takımlarına karşı deplasmanda oynadığı 3 maçın 2'sinden galip ayrıldı. Ancak Alman ekibi, Avrupa'da oynadığı son 18 maçın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.



MUHTEMEL 11'LER



COMO: Butez; Yan Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas



LEIPZIG: Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; El Aynaoui, Seiwald, Gruda; Bakayoko, Nkunku, Nusa



