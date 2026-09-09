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Arsenal'i kaptanı taşıdı!

Arsenal, zorlu Napoli deplasmanında kaptanı Martin Ödegaard ile kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 09 Eylül 2026 23:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arsenal'i kaptanı taşıdı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Napoli ile Arsenal karşı karşıya geldi. Diego Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal, 1-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arsenal'e galibiyeti getiren golü 75. dakikada Martin Ödegaard kaydetti.

Geçen sezonun finalisti Arsenal, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Geçen sezon ilk 24'e giremeyen Napoli, yine hayal kırıklığıyla Şampiyonlar Ligi sezonunu açtı.

Arsenal, bir sonraki hafta Fransız ekibi Lille'i konuk edecek. Napoli ise Villarreal deplasmanına gidecek.

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