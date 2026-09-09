Lautaro Martinez: 'Barcelona beni istedi'

Inter forması giyen Lautaro Martinez, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadıkları maçın ardından transfer itirafında bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Arjantinli golcü, "Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Barcelona'dan ilgi vardı ancak Inter'de kalmaya karar verdim. Burada bir sözleşmem var ve Inter'de mutluyum. Taraftarlar beni seviyor ve burada önemli işler yapmaya devam etmek istiyorum." diye konuştu.
Inter Başkanı Beppe Marotta da söz konusu Barcelona süreciyle ilgili, "Evet, bu doğru ancak bizim tarafımızdan verilen yanıt çok kesin oldu. Lautaro da bizimle devam etme isteğini dile getirdi. O bizim kaptanımız, Inter'in geçmişini, bugününü ve geleceğini temsil ediyor." demişti.
2018 yılından bu yana Inter forması giyen 29 yaşındaki Lautaro Martinez, İtalyan ekibinde 380 maçta 177 gol attı ve 57 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 85 milyon euro olarak gösterilen Lautaro Martinez'in, Inter ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Inter Başkanı Beppe Marotta da söz konusu Barcelona süreciyle ilgili, "Evet, bu doğru ancak bizim tarafımızdan verilen yanıt çok kesin oldu. Lautaro da bizimle devam etme isteğini dile getirdi. O bizim kaptanımız, Inter'in geçmişini, bugününü ve geleceğini temsil ediyor." demişti.
2018 yılından bu yana Inter forması giyen 29 yaşındaki Lautaro Martinez, İtalyan ekibinde 380 maçta 177 gol attı ve 57 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 85 milyon euro olarak gösterilen Lautaro Martinez'in, Inter ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.