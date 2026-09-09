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Beşiktaş'ta Vlahovic etkisi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla çıktığı 5 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe derbisindeki performansıyla da dikkat çeken 26 yaşındaki forvet, kısa sürede takıma uyum sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 09 Eylül 2026 08:58
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Vlahovic etkisi!
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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde alınan galibiyetin ardından Dusan Vlahovic'in performansı dikkat çekti. Yeni transfer, siyah-beyazlı formayla çıktığı 5 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kadıköy'deki derbide hırsı ve takım arkadaşlarını motive eden görüntüsüyle öne çıkan Sırp forvet, kısa sürede taraftarla da güçlü bir bağ kurdu.

ITALIANO İLE YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Juventus'ta geçirdiği son sezonun ardından Teknik Direktör Italiano ile yeniden bir araya gelen 26 yaşındaki futbolcu, performansıyla öne çıktı.

Vlahovic, Italiano'nun çalıştırdığı takımlarda çıktığı 29 karşılaşmada 24 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 MAÇTA 4 GOL

Siyah-beyazlı forma altında 5 karşılaşmaya çıkan Sırp futbolcu, 4 gol kaydetti. Kaynakta, Vlahovic'in bu istatistikle Beşiktaş formasıyla gol krallığı yaşayan Mario Gomez'i geride bıraktığı belirtildi.





Takıma kısa sürede adapte olan Vlahovic, takım arkadaşlarıyla uyumuyla da dikkat çekti.

26 yaşındaki santrfor, ilk 11'de yer aldığı Çorum FK ve Fenerbahçe karşılaşmalarında toplam 4 kez gol sevinci yaşadı.

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