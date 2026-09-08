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AEK, LASK'ı Razvan Marin'in harika golüyle devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk hafta maçında AEK sahasında LASK'ı 1-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Eylül 2026 21:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
AEK, LASK'ı Razvan Marin'in harika golüyle devirdi
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UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında, Galatasaray'ın rakiplerinden AEK ile Fenerbahçe'nin rakiplerinden LASK karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AEK Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, Razvan Marin'in kaydettiği golle 1-0 kazandı.

AEK, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. LASK ise sahasında Liverpool'u ağırlayacak.

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