AEK, LASK'ı Razvan Marin'in harika golüyle devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında, Galatasaray'ın rakiplerinden AEK ile Fenerbahçe'nin rakiplerinden LASK karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AEK Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, Razvan Marin'in kaydettiği golle 1-0 kazandı.
AEK, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. LASK ise sahasında Liverpool'u ağırlayacak.
🕸️Razvan Marin, örümcek ağlarını temizledi. pic.twitter.com/s4r0nCqLUG
— Sporx (@sporx) September 8, 2026