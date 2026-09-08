Galatasaray'a tanıdık hakem: Eskas'la kötü anılar

Galatasaray'ın Sporting ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekiz'de oynanacak mücadelede Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Alf Olav Rossland üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi Sigurd Kringstad olacak.
VAR'da Almanya'dan Christian Dingert görev yapacak. AVAR ise Belçika'dan Bram Van Driessche olacak.
GALATASARAY MAÇINI DA YÖNETMİŞTİ
Espen Eskas, daha önce Galatasaray'ın 2024 yılında sahasında Young Boys'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada da görev yapmıştı.
FENERBAHÇE-RANGERS MAÇINDA DA DÜDÜK ÇALDI
Norveçli hakem, Fenerbahçe'nin 2025 yılında Rangers'ı penaltılar sonucunda 4-3 mağlup ettiği karşılaşmayı da yönetmişti. Eskas'ın bu mücadeledeki kararları tartışılmıştı.
VAR'da Almanya'dan Christian Dingert görev yapacak. AVAR ise Belçika'dan Bram Van Driessche olacak.
GALATASARAY MAÇINI DA YÖNETMİŞTİ
Espen Eskas, daha önce Galatasaray'ın 2024 yılında sahasında Young Boys'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada da görev yapmıştı.
FENERBAHÇE-RANGERS MAÇINDA DA DÜDÜK ÇALDI
Norveçli hakem, Fenerbahçe'nin 2025 yılında Rangers'ı penaltılar sonucunda 4-3 mağlup ettiği karşılaşmayı da yönetmişti. Eskas'ın bu mücadeledeki kararları tartışılmıştı.