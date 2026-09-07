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Milli para yüzücü Defne Kurt, Avrupa şampiyonu oldu

Milli para yüzücü Defne Kurt, Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre serbest S10 kategorisinde 27.45'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu!

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Eylül 2026 21:47 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2026 22:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli para yüzücü Defne Kurt, Avrupa şampiyonu oldu
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2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporculardan Defne Kurt, para yüzme kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde birinci oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda para yüzme kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde milli para yüzücü Defne Kurt, 27,45'lik derecesiyle rakiplerini geçerek birinciliği elde etti.

Yarışmanın ardından duygularını aktaran milli para yüzücü Defne Kurt, AA muhabirine, "Bir sonraki Dünya Şampiyonası veya Olimpiyat Oyunları'nda rekoru kıracağım. Birincilik geldi tamam ama hedefim dünya rekoruydu. Bu yüzden tam da mutlu olamadım." dedi.

Kurt, emek veren herkesin kendisi gibi başarılara imza atması temennisinde bulundu.

Erkekler 50 metre kurbağalamada SB2 finalinde ikinciliği elde eden Umut Ünlü, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Cumartesi günü sona erecek şampiyonada Türkiye günü 1 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı.

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