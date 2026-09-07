07 Eylül
Rizespor-Alanyaspor
20:00
07 Eylül
Göztepe-Gaziantep FK
20:00
07 Eylül
İstanbulspor-Iğdır FK
17:00
07 Eylül
Esenler Erokspor-Kayserispor
17:00
07 Eylül
Manisa FK-Bursaspor
20:00
07 Eylül
Mardin 1969 Spor-Bodrum FK
20:00
07 Eylül
Getafe-Celta Vigo
20:00
07 Eylül
Elche-Real Sociedad
22:30
07 Eylül
Cagliari-Lecce
19:30
07 Eylül
Udinese-Lazio
21:45
07 Eylül
Estoril-Arouca
22:15

Menemen FK ilk maçında üzüldü

Kulübün satışı ve ligden çekilme tartışmalarının gölgesinde sezona hazırlanan Menemen FK, ilk maçında İnegöl Kafkas Spor'a evinde 3-1 yenildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Eylül 2026 13:15
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK ilk maçında üzüldü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon öncesini kulübün satılmasıyla ilgili görüşmeler ve ligden çekilme tartışmalarıyla geçiren Menemen Futbol Kulübü ilk maçında evinde İnegöl Kafkas Spor'a 3-1 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yaşanan maddi ve yönetimsel sıkıntılar nedeniyle kaos yaşayan sarı-lacivertliler, transfer yasağı yüzünden takviye de yapamadı.

Birçok as oyuncusuyla yollarını ayırmak durumunda kalan İzmir ekibi, teknik direktör Tolga Doğantez yönetimindeki ilk karşılaşmasını puansız bitirdi.

Kulübü devretmek için Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, İzmir Çoruhlu takımının başkanlığını yapan ve Uşakspor'u devralan iş insanı Ahmet Çoruhlu ile Ankara'da yatırımcı bir grupla görüşüp anlaşamayan Başkan Bilgin Tokul'un devre arasına kadar görevine devam edeceği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerde mevcut oyuncular da Başkan Tokul'un ligden çekilmeyi değerlendirdiği dönemde uzun süre antrenman yapmamıştı. Sezona kötü bir giriş yapan Menemen FK bu hafta deplasmanda Muşspor'la oynayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.