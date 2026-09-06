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Barcelona'nın ligdeki kusursuz yürüyüşü sürüyor!

İspanya La Liga'da Barcelona, Valencia'yı deplasmanda 5-0 mağlup etti. Barcelona, La Liga'da yeni sezona 4'te 4 ile başladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Eylül 2026 19:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Barcelona'nın ligdeki kusursuz yürüyüşü sürüyor!
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İspanya La Liga'da Barcelona, Valencia deplasmanına konuk oldu. Barcelona, Mestella'daki maçı 5-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 6 ve 84. dakikalarda Lamine Yamal, 22. dakikada Fermin Lopez, 50. dakikada Raphinha ve 79. dakikada Pedri attı.

Bu sonucun ardından Barcelona, lige 4'te 4 ile başladı ve 12 puana yükseldi. Valencia, 4 maç sonunda 1 puanda kaldı.

Barcelona, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u konuk edecek ve ardından ligde Levante deplasmanına gidecek. Valencia, ligde gelecek hafta Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak.

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