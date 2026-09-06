İspanya La Liga'da Barcelona, Valencia deplasmanına konuk oldu. Barcelona, Mestella'daki maçı 5-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 6 ve 84. dakikalarda Lamine Yamal, 22. dakikada Fermin Lopez, 50. dakikada Raphinha ve 79. dakikada Pedri attı.
Bu sonucun ardından Barcelona, lige 4'te 4 ile başladı ve 12 puana yükseldi. Valencia, 4 maç sonunda 1 puanda kaldı.
Barcelona, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u konuk edecek ve ardından ligde Levante deplasmanına gidecek. Valencia, ligde gelecek hafta Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak.
Bu sonucun ardından Barcelona, lige 4'te 4 ile başladı ve 12 puana yükseldi. Valencia, 4 maç sonunda 1 puanda kaldı.
Barcelona, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u konuk edecek ve ardından ligde Levante deplasmanına gidecek. Valencia, ligde gelecek hafta Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak.
🔥🔥Lamine Yamal pic.twitter.com/wUhJVUZap9
— Sporx (@sporx) September 6, 2026
Fermin Lopez'in pasında Raphinya'ya dokunmak kaldı; Barcelona farkı üçe çıkardı! 🔥 pic.twitter.com/XEaYpaFDe8
— Sporx (@sporx) September 6, 2026
Lamine Yamal, duble yaparak farkı beşe çıkardı! 🔥 pic.twitter.com/fGPtP4tCQP
— Sporx (@sporx) September 6, 2026