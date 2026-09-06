Galatasaray'dan Lemina ve Osimhen için sakatlık açıklaması

Galatasaray, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sponsorumuz Acıbadem Hastanesi'nde MR ve ileri tetkikleri tamamlanan futbolcularımızdan Victor Osimhen'in sağ adduktor (kasık) adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma), benzer şekilde tetkikleri tamamlanan oyuncumuz Mario Lemina'nın sağ adduktor adale grubunda ileri-orta düzeyde strain (kanama ve zorlanma) tespit edilmiş olup tedavi süreçleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
İKİ YILDIZ DA 3 HAFTA YOK
Tedavilerine başlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
İki futbolcunun da Sporting Lizbon deplasmanı, Kocaelispor karşılaşması ve Trabzonspor deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.
İKİ YILDIZ DA 3 HAFTA YOK
Tedavilerine başlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
İki futbolcunun da Sporting Lizbon deplasmanı, Kocaelispor karşılaşması ve Trabzonspor deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.