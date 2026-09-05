Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin ardından ezeli rakibine göndermede bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Beşiktaş'ın paylaşımında Archie Brown ile birlikte siyah-beyazlı futbolcuların sevinç anları yer aldı. Beşiktaş, bu paylaşımına, "wELcoMe tO kaDıkÖy" ifadelerini yazdı ve gülücük emojileri ekledi.
Archie Brown, geçtiğimiz hafta derbi için, "Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum, Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır." demişti.
Archie Brown, geçtiğimiz hafta derbi için, "Beşiktaş taraftarına mesaj gönderiyorum, Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır." demişti.