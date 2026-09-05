Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi İtalya!

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yarı finalinde İtalya, Polonya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye ile İtalya, pazar günü saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki finalde karşı karşıya gelecek.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Vanya Parvanova (Bulgaristan)
Polonya: Lampkowska, Jurczyk, Wenerska, Piasecka, Koput, Stysiak (Lysiak, Szczurowska, Czyrnianska, Grabka, Damaske)
İtalya: Orro, Antropova, Danesi, Egonu, Sylla, Fahr (Fersino, Cambi, Spirito, Adigwe, Giovannini)
Setler: 19-25, 19-25, 25-21, 16-25
Süre: 98 dakika (24, 25, 26, 23)
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Vanya Parvanova (Bulgaristan)
Polonya: Lampkowska, Jurczyk, Wenerska, Piasecka, Koput, Stysiak (Lysiak, Szczurowska, Czyrnianska, Grabka, Damaske)
İtalya: Orro, Antropova, Danesi, Egonu, Sylla, Fahr (Fersino, Cambi, Spirito, Adigwe, Giovannini)
Setler: 19-25, 19-25, 25-21, 16-25
Süre: 98 dakika (24, 25, 26, 23)