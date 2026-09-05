Dusan Vlahovic'ten Beşiktaş'ta yüksek uçuş!

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Dusan Vlahovic, siyah-beyazlılardaki kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çorum FK maçında 3 kez ağları havalandıran Vlahovic, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan derbide de fileleri bulmayı başardı.
Vlahovic, Beşiktaş'ta son iki lig maçında 4 gol atmayı başardı.
Dusan Vlahovic, Opta'nın bu alanda Süper Lig verisine sahip olduğu 2000/01'den bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk üç maçta dört gole ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.
Vlahovic, Beşiktaş'ta son iki lig maçında 4 gol atmayı başardı.
Dusan Vlahovic, Opta'nın bu alanda Süper Lig verisine sahip olduğu 2000/01'den bu yana Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk üç maçta dört gole ulaşan ilk yabancı oyuncu oldu.