İsmail Kartal, Beşiktaş'a ilk kez kaybetti!

Süper Lig'in 4. haftasındaki derbide Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 2-1'lik skorla kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu maçın ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde Beşiktaş'a ilk kez mağlup oldu.
İsmail Kartal ile Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbileri şu şekilde:
-6 maç
-4 galibiyet
-1 beraberlik
-1 mağlubiyet
İsmail Kartal ile Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbileri şu şekilde:
-6 maç
-4 galibiyet
-1 beraberlik
-1 mağlubiyet