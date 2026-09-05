Rıdvan Yılmaz: 'Tarihe geçecek bir gol attım belki de'

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Siyah-beyazlıların 38. dakikada beraberlik golünü kaydeden Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda forma giyemedi.





Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Rıdvan Yılmaz, takımın mücadelesine dikkat çekti.





"MUAZZAM BİR MAÇ OYNADIK"





Genç futbolcu, "Gerçekten muazzam bir maç oynadık. İnanılmaz mücadele ettik. Çok daha fazla skor bulabilirdik. Bütün takım arkadaşlarım ruhuyla oynadı. Buraya galibiyet için geldik ve kazandık, çok mutluyuz. Böyle maçlar için büyük konuşmamak lazım. Arma her şeyden önce geliyor. Biz de bunu yaptık." ifadelerini kullandı.





"TARİHE GEÇECEK BİR GOL ATTIM BELKİ DE"





Derbide attığı golün kendisi için özel olduğunu belirten Rıdvan, "En son Galatasaray'a gol atmıştım. Çok mutluyum. Sonuç olarak bizim ülkemizin ve dünyanın en önemli derbilerinden birisi. Tarihe geçecek bir gol attım belki de, ayrıca gururluyum." dedi.









"DAHA FAZLA SKOR KATKISI YAPACAĞIM"



Teknik direktörle olan iletişimlerine de değinen Rıdvan Yılmaz, "Hocayla harika çalışıyoruz. Tüm takımla beraber iletişimimiz, hırsımız var. Hoca teker teker herkesle ilgileniyor. Ben çabalıyorum. Bugün de gol attım. Daha fazla skor katkısı yaparak takımıma faydalı olurum." şeklinde konuştu.



