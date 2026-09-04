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04 Eylül
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04 Eylül
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Okan Buruk: "Fenerbahçe, Talisca'yı gönderdi"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yabancı kuralına tepki gösterdi ve Fenerbahçe'nin Anderson Talisca ile yollarını ayırmasını örnek gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Eylül 2026 23:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk: 'Fenerbahçe, Talisca'yı gönderdi'
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligdeki Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Okan Buruk, yabancı kuralına tepki gösterdi. Başarılı teknik adam, yabancı kuralı için Fenerbahçe'nin Anderson Talisca ile yollarını ayırmasını örnek gösterdi.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Yabancı kuralı bence herkesi çok etkiledi. Birçok takımda eksik kalan yer var.

Burada atabileceğimiz bütün adımları, Şampiyonlar Ligi'ne daha iyi kadrolarla girebilirdik hem Galatasaray hem de Fenerbahçe. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne, Trabzonspor Konferans Ligi'ne en iyi şekilde girebilirdi.

Baktığınızda, bu yapılan transferlere, her şeyi tam olarak oturtamıyorsunuz. Yabancı kuralının açıklanmasından sonra çok fazla yerimiz yoktu. Her istediğimiz olmadı. Bu birçok takım için geçerli.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde katılım aşamasında en çok kullandığı oyuncusu Talisca'ydı. Onu göndermek zorunda kaldı.



Galatasaray


Tüm Türkiye, bu kuralın yanlış olduğunu söyledi ve herkes şikayet etti.

Sonuç olarak, genç oyunculara yatırım önemli ama her genç oyuncuyu buraya getiremiyorsunuz. Onun dışında kiralamaya çalışıyorsunuz. O da size ne kadar uygun, Türk futboluna ne kadar uygun. Bu kuralın neden olduğunu anlamıyorum. Keşke biri çıkıp anlatsa. Niye kısıtlama var burada?

En iyi kadroyu oluşturamamaızın nedenlerinden biri de bu, yerimiz yok. Bu değişimleri de yapamadık. Elimizdeki oyuncular da önemli ve değerli. Bu düzeni de hemen bozmak istemiyorsunuz. Birçok kulüp bence yabancı kuralından dolayı zarar etti. Bu da Türk futbolunun değil sadece, Türkiye'nin de kaybettiği paralar..."

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