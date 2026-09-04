04 Eylül
Başakşehir-Galatasaray
2-3
04 Eylül
VfB Stuttgart-FC Köln
4-1
04 Eylül
Ipswich Town-Liverpool
0-290'
04 Eylül
Real Betis-Real Madrid
1-081'
04 Eylül
Genoa-Como
1-4
04 Eylül
Lyon-Auxerre
3-1
04 Eylül
PSG-AS Monaco
1-284'
04 Eylül
S. Rotterdam-PEC Zwolle
2-2
04 Eylül
Hannover 96-Karlsruher SC
2-2
04 Eylül
Arminia Bielefeld-St. Pauli
2-2
04 Eylül
Lommel-Club Brugge
0-1
04 Eylül
FC Porto-Moreirense
2-171'

Filenin Efeleri, Danimarka ile berabere

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası öncesi Danimarka ile oynadığı ikinci hazırlık maçından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 23:47
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Filenin Efeleri, Danimarka ile berabere
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası öncesi Danimarka ile oynadığı ikinci hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takım, Ankara TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda Danimarka ile karşılaştı.

Türkiye, karşılaşmaya Murat Yenipazar, Gökçen Yüksel, Marko Matic, Adis Lagumdzija, Efe Bayram, Ahmet Tümer ve Berkay Bayraktar ile başlarken Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Cafer Kirkit, Abdulsamet Yalçın, Yunus Emre Tayaz ve Hilmi Şahin, oyuna kenardan girdi.

İki takımın anlaşması doğrultusunda dört set oynanan karşılaşma, 23-25, 25-20, 25-21 ve 19-25'lik set sonuçlarıyla 2-2 sona erdi.

Türkiye, Danimarka ile oynadığı ilk hazırlık maçından 4-0 galip ayrılmıştı.

2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, 9-26 Eylül tarihlerinde İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.