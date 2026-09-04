Gençlerbirliği'den forvete takviye: Pedro Mendes

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İtalya Serie B takımı Modena'nın formasını giyen Portekizli santrfor Pedro Mendes'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre, 27 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Sporting CP, Almeria, Nacional, Rio Ave, Ascoli ve Modena takımlarında forma giyen Mendes, geçen sezon Serie B'de 33 maçta 4 gol kaydetti.
Sporting CP, Almeria, Nacional, Rio Ave, Ascoli ve Modena takımlarında forma giyen Mendes, geçen sezon Serie B'de 33 maçta 4 gol kaydetti.