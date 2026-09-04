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Gençlerbirliği'den forvete takviye: Pedro Mendes

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, santrfor Pedro Mendes'i kadrosuna kattığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 19:41
Haber: AA, Fotoğraf: Gençlerbirliği.org
Gençlerbirliği'den forvete takviye: Pedro Mendes
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İtalya Serie B takımı Modena'nın formasını giyen Portekizli santrfor Pedro Mendes'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre, 27 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Sporting CP, Almeria, Nacional, Rio Ave, Ascoli ve Modena takımlarında forma giyen Mendes, geçen sezon Serie B'de 33 maçta 4 gol kaydetti.





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