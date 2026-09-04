UEFA, Fenerbahçeli futbolcular Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood'a verilen cezaları açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mason Greenwood, para cezası ile birlikte ertelemeli olarak 1 maç men cezası aldı.
Matteo Guendouzi ise toplamda 4 maç men cezası aldı. Fransız futbolcu, bu cezanın 2 maçını bu sezon çekecek. Guendouzi, bu sezon Roma ve Aston Villa maçlarını kaçıracak.
Fenerbahçe ise Lyon maçında yaşananlar nedeniyle toplamda 95 bin euro para cezasına çarptırıldı.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Olympique Lyon - Fenerbahçe maçının kararlarını açıkladı:
-Mason Greenwood'a 30 bin euro para cezası ve ertelemeli 1 maç ceza verildi.
-Greenwood, Roma maçında sahada olacak.
-Matteo Guendouzi'ye 50 bin euro para cezası ve 4 maç ceza verildi. Guendouzi, bu 4 maçın 2'sini bu sezon çekecek, 2'sini ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak.
Matteo Guendouzi ise toplamda 4 maç men cezası aldı. Fransız futbolcu, bu cezanın 2 maçını bu sezon çekecek. Guendouzi, bu sezon Roma ve Aston Villa maçlarını kaçıracak.
Fenerbahçe ise Lyon maçında yaşananlar nedeniyle toplamda 95 bin euro para cezasına çarptırıldı.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Olympique Lyon - Fenerbahçe maçının kararlarını açıkladı:
-Mason Greenwood'a 30 bin euro para cezası ve ertelemeli 1 maç ceza verildi.
-Greenwood, Roma maçında sahada olacak.
-Matteo Guendouzi'ye 50 bin euro para cezası ve 4 maç ceza verildi. Guendouzi, bu 4 maçın 2'sini bu sezon çekecek, 2'sini ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak.