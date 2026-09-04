04 Eylül
Başakşehir-Galatasaray
20:00
04 Eylül
VfB Stuttgart-FC Köln
21:30
04 Eylül
Ipswich Town-Liverpool
22:00
04 Eylül
Real Betis-Real Madrid
22:00
04 Eylül
Genoa-Como
21:45
04 Eylül
Lyon-Auxerre
20:00
04 Eylül
PSG-AS Monaco
22:05
04 Eylül
S. Rotterdam-PEC Zwolle
21:00
04 Eylül
Hannover 96-Karlsruher SC
19:30
04 Eylül
Arminia Bielefeld-St. Pauli
19:30
04 Eylül
Lommel-Club Brugge
21:45
04 Eylül
FC Porto-Moreirense
22:15

Ferran Torres: "Enrique'ye borcumu ödemek istiyorum"

PSG'nin yeni transferlerinden Ferran Torres, "Luis Enrique benim için her zaman bir baba gibi olmuştur. Bu sezon ona borcumu ödemek istiyorum." şeklinde konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Eylül 2026 18:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ferran Torres: 'Enrique'ye borcumu ödemek istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Paris Saint-Germain'in Barcelona'dan kadrosuna kattığı Ferran Torres, transfer süreci ve Fransız ekibine alışma süreciyle ilgili sorulara yanıt verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "PSG'deki ilk haftalarınız nasıl geçti? PSG'ye transfer olma kararınızda Luis Enrique ne kadar önemli bir rol oynadı?" sorusuna cevap veren İspanyol oyuncu, "Her şey çok iyi gidiyor. Hala takım arkadaşlarıma alışma aşamasındayım. Hem Luis Enrique hem de Luis Campos, kararımda çok önemli bir rol oynadılar. Bana gösterdikleri güven için onlara minnettarım." dedi.

PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique ile ilişkisi hakkında konuşan Ferran Torres, "İspanya Milli Takımı'nda oynamaya başladığımdan bu yana, Enrique benim için hep bir baba gibi olmuştur. Bana her zaman inandı. Bana her zaman güven verdi ve bu sezon ona borcumu ödemek istiyorum." diye konuştu.

PSG, 26 yaşındaki futbolcu için Barcelona'ya 50 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.