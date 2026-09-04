Ferran Torres: 'Enrique'ye borcumu ödemek istiyorum'

Paris Saint-Germain'in Barcelona'dan kadrosuna kattığı Ferran Torres, transfer süreci ve Fransız ekibine alışma süreciyle ilgili sorulara yanıt verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "PSG'deki ilk haftalarınız nasıl geçti? PSG'ye transfer olma kararınızda Luis Enrique ne kadar önemli bir rol oynadı?" sorusuna cevap veren İspanyol oyuncu, "Her şey çok iyi gidiyor. Hala takım arkadaşlarıma alışma aşamasındayım. Hem Luis Enrique hem de Luis Campos, kararımda çok önemli bir rol oynadılar. Bana gösterdikleri güven için onlara minnettarım." dedi.
PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique ile ilişkisi hakkında konuşan Ferran Torres, "İspanya Milli Takımı'nda oynamaya başladığımdan bu yana, Enrique benim için hep bir baba gibi olmuştur. Bana her zaman inandı. Bana her zaman güven verdi ve bu sezon ona borcumu ödemek istiyorum." diye konuştu.
PSG, 26 yaşındaki futbolcu için Barcelona'ya 50 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique ile ilişkisi hakkında konuşan Ferran Torres, "İspanya Milli Takımı'nda oynamaya başladığımdan bu yana, Enrique benim için hep bir baba gibi olmuştur. Bana her zaman inandı. Bana her zaman güven verdi ve bu sezon ona borcumu ödemek istiyorum." diye konuştu.
PSG, 26 yaşındaki futbolcu için Barcelona'ya 50 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.